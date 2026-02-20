DAX25.261 +0,9%Est506.131 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3200 -3,8%Nas22.886 +0,9%Bitcoin57.180 -0,9%Euro1,1758 -0,1%Öl71,76 -0,3%Gold5.099 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Bayer BAY001 Microsoft 870747 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Siemens 723610 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX und Wall Street gehen stärker ins Wochenende -- Supreme Court stoppt Trump-Zölle -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Apple, Telekom, BioNTech, Moderna, Diginex, Bayer im Fokus
Top News
Wie viel Verlust eine Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 5 Jahren eingebracht hätte Wie viel Verlust eine Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Wie viel Verlust ein Worldcoin-Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte Wie viel Verlust ein Worldcoin-Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wertzuwachs oder -verlust?

Wie viel Verlust eine Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 5 Jahren eingebracht hätte

22.02.26 19:43 Uhr
Wie viel Verlust eine Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 5 Jahren eingebracht hätte | finanzen.net

So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
POL/USD (Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-US-Dollar)
0,1056 USD -0,0047 USD -4,23%
Charts|News

Gestern vor 5 Jahren war ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) 0,1625 USD wert. Wenn ein Investor damals 10.000 USD in POL investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 61.541,28 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Die gehaltenen Coins wären am 21.02.2026 6.786,97 USD wert gewesen, da der POL-USD-Kurs bei 0,1103 USD lag. Damit hätte sich der Wert der Investition um 32,13 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,088865 USD und wurde am 11.02.2026 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 02.03.2025 bei 0,3035 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: sdx15 / Shutterstock.com