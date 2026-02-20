Wie viel Verlust eine Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Wertzuwachs oder -verlust?

So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) verlieren können.

Gestern vor 5 Jahren war ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) 0,1625 USD wert. Wenn ein Investor damals 10.000 USD in POL investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 61.541,28 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Die gehaltenen Coins wären am 21.02.2026 6.786,97 USD wert gewesen, da der POL-USD-Kurs bei 0,1103 USD lag. Damit hätte sich der Wert der Investition um 32,13 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,088865 USD und wurde am 11.02.2026 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 02.03.2025 bei 0,3035 USD.

