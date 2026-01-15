AstraZeneca Aktie
Marktkap. 256,46 Mrd. EURKGV 29,47 Div. Rendite 2,35%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZNCF
AstraZeneca Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Astrazeneca von 14200 auf 16300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Briten seien ein Kerninvestment im europäischen Pharmabereich, schrieb Matthew Weston am Donnerstagabend mit Blick auf 2026. Sie schnitten insgesamt am besten ab - auch unter Bewertungssicht. Astrazeneca hätten bis 2031 die stärksten Wachstumsaussichten. 2026 werde mit zahlreichen Phase-III-Ergebnissen sehr ereignisreich./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 19:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AstraZeneca Buy
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
163,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
141,02 £
|Abst. Kursziel*:
15,59%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
141,24 £
|Abst. Kursziel aktuell:
15,41%
|
Analyst Name:
Matthew Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
154,00 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AstraZeneca PLC
|11:41
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|11:36
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:41
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|11:36
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:41
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|15.01.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|11:36
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|16.12.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG