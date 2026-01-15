DAX 25.274 -0,3%ESt50 6.017 -0,4%MSCI World 4.518 +0,0%Top 10 Crypto 12,85 -1,4%Nas 23.530 +0,3%Bitcoin 82.153 -0,2%Euro 1,1619 +0,1%Öl 64,62 +1,2%Gold 4.602 -0,3%
AstraZeneca Aktie

Marktkap. 256,46 Mrd. EUR

KGV 29,47 Div. Rendite 2,35%
WKN 886455

ISIN GB0009895292

Symbol AZNCF

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Astrazeneca von 14200 auf 16300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Briten seien ein Kerninvestment im europäischen Pharmabereich, schrieb Matthew Weston am Donnerstagabend mit Blick auf 2026. Sie schnitten insgesamt am besten ab - auch unter Bewertungssicht. Astrazeneca hätten bis 2031 die stärksten Wachstumsaussichten. 2026 werde mit zahlreichen Phase-III-Ergebnissen sehr ereignisreich./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 19:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

AstraZeneca PLC zu myNews hinzufügen