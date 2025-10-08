Goldman Sachs Group Inc.

Unilever Neutral

13:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unilever von 5400 auf 5000 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Konsumgüterkonzern dürfte am 23. Oktober über ein schwaches drittes Quartal berichten, schrieben die Analysten in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 21:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

