Unilever Aktie

Unilever Aktien-Sparplan
50,82 EUR +0,26 EUR +0,51 %
STU
44,01 GBP +0,28 GBP +0,64 %
LSE
Marktkap. 122,86 Mrd. EUR

KGV 23,31 Div. Rendite 3,26%
WKN A0JNE2

ISIN GB00B10RZP78

Symbol UNLYF

Goldman Sachs Group Inc.

Unilever Neutral

13:56 Uhr
Unilever Neutral
Aktie in diesem Artikel
Unilever plc
50,82 EUR 0,26 EUR 0,51%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unilever von 5400 auf 5000 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Konsumgüterkonzern dürfte am 23. Oktober über ein schwaches drittes Quartal berichten, schrieben die Analysten in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 21:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Unilever Neutral

Unternehmen:
Unilever plc		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
50,00 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
44,11 £		 Abst. Kursziel*:
13,35%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
44,01 £		 Abst. Kursziel aktuell:
13,61%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,30 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

