Unilever Aktie
Marktkap. 122,86 Mrd. EURKGV 23,31 Div. Rendite 3,26%
WKN A0JNE2
ISIN GB00B10RZP78
Symbol UNLYF
Unilever Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unilever von 5400 auf 5000 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Konsumgüterkonzern dürfte am 23. Oktober über ein schwaches drittes Quartal berichten, schrieben die Analysten in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 21:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Unilever Neutral
|Unternehmen:
Unilever plc
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
50,00 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
44,11 £
|Abst. Kursziel*:
13,35%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
44,01 £
|Abst. Kursziel aktuell:
13,61%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,30 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Unilever plc
|06.10.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
