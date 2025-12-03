Renault Aktie
Marktkap. 10,73 Mrd. EURKGV 17,04 Div. Rendite 4,68%
WKN 893113
ISIN FR0000131906
Symbol RNSDF
Renault Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Renault auf "Hold" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Dem stark vom geopolitischen Wandel beeinflussten Autosektor stehe 2026 ein weiteres Übergangsjahr bevor, in dem sich die Branche aber von den negativen Einmaleffekten aus 2025 weitgehend erholen und wieder zu Gewinnwachstum finden sollte, schrieb ein Team um den Analysten Tim Rokossa in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Experten ziehen Autobauer den Reifenherstellern vor und bleiben bei Autozulieferern "höchst selektiv". Volkswagen
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 05:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Renault S.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
44,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
36,68 €
|Abst. Kursziel*:
19,96%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
36,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,09%
|
Analyst Name:
Tim Rokossa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
41,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
