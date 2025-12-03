DAX 24.163 +0,5%ESt50 5.718 -0,1%MSCI World 4.403 +0,0%Top 10 Crypto 12,22 +2,5%Nas 23.583 +0,2%Bitcoin 80.869 +3,9%Euro 1,1620 -0,1%Öl 61,95 -0,9%Gold 4.206 +0,4%
Renault Aktie

Marktkap. 10,73 Mrd. EUR

KGV 17,04 Div. Rendite 4,68%
WKN 893113

ISIN FR0000131906

Symbol RNSDF

Deutsche Bank AG

Renault Hold

19:16 Uhr
Renault Hold
Renault S.A.
36,64 EUR -0,33 EUR -0,89%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Renault auf "Hold" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Dem stark vom geopolitischen Wandel beeinflussten Autosektor stehe 2026 ein weiteres Übergangsjahr bevor, in dem sich die Branche aber von den negativen Einmaleffekten aus 2025 weitgehend erholen und wieder zu Gewinnwachstum finden sollte, schrieb ein Team um den Analysten Tim Rokossa in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Experten ziehen Autobauer den Reifenherstellern vor und bleiben bei Autozulieferern "höchst selektiv". Volkswagen , BMW , Aumovio und Pirelli sind 2026 ihre "Top Picks" in Europa./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 05:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Renault Hold

Unternehmen:
Renault S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
36,68 €		 Abst. Kursziel*:
19,96%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
36,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,09%
Analyst Name:
Tim Rokossa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Renault S.A.

19:16 Renault Hold Deutsche Bank AG
03.12.25 Renault Sell UBS AG
26.11.25 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Renault Neutral Goldman Sachs Group Inc.
20.11.25 Renault Neutral UBS AG
mehr Analysen

