thyssenkrupp erwartet Verlust -- NVIDIA darf Chips nach China exportieren -- BMW, Rüstungsaktien, Netflix, DroneShield, D-Wave im Fokus
Carl Zeiss Meditec Aktie

Marktkap. 3,8 Mrd. EUR

KGV 35,37 Div. Rendite 0,84%
WKN 531370

ISIN DE0005313704

Symbol CZMWF

Barclays Capital

Carl Zeiss Meditec Overweight

13:51 Uhr
Carl Zeiss Meditec Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Overweight" belassen. Unter dem neuen Chef des Herstellers medizinischer Optik dürften die Umbaumaßnahmen fortgesetzt werden, schrieb Jonathon Unwin am Dienstag. Die Ziele für 2026 dürfte das Unternehmen wie geplant am Donnerstag verkünden./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Overweight

Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
42,66 €		 Abst. Kursziel*:
21,89%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
43,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,26%
Analyst Name:
Jonathon Unwin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,61 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

13:51 Carl Zeiss Meditec Overweight Barclays Capital
08.12.25 Carl Zeiss Meditec Overweight Barclays Capital
08.12.25 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
26.11.25 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
24.11.25 Carl Zeiss Meditec Overweight Barclays Capital
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

Dow Jones Verhaltenskodex im Fokus Carl Zeiss Meditec-Aktie unter Druck: Vorstandstätigkeit von CEO Foerst endet zum 31.12. Carl Zeiss Meditec-Aktie unter Druck: Vorstandstätigkeit von CEO Foerst endet zum 31.12.
finanzen.net Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Montagnachmittag im Keller
finanzen.net TecDAX aktuell: TecDAX am Montagnachmittag mit Abgaben
finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: MDAX stärker
dpa-afx Carl Zeiss Meditec trennt sich von Vorstandschef Maximilian Foerst
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Carl Zeiss Meditec unter Druck - Konzernchef muss gehen
EQS Group EQS-Adhoc: Carl Zeiss Meditec AG: Beendigung der Vorstandstätigkeit von Maximilian Foerst zum 31.12.2025 und interimistische Übernahme des Vorstandsvorsitzes durch Andreas Pecher zum 01.01.2026
finanzen.net Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag auf rotem Terrain
finanzen.net Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec wird am Vormittag ausgebremst
EQS Group EQS-Adhoc: Carl Zeiss Meditec AG: Termination of Maximilian Foerst’s Executive Board mandate as of 31 December 2025 and interim assumption of the CEO role by Andreas Pecher as of 1 January 2026
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: Carl Zeiss Meditec AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
PR Newswire ZEISS expands DORC portfolio and further strengthens digital footprint with improved workflow efficiency and digital visualization
PR Newswire ZEISS expands DORC portfolio and further strengthens digital footprint with improved workflow efficiency and digital visualization
