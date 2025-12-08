Carl Zeiss Meditec Aktie
Marktkap. 3,8 Mrd. EURKGV 35,37 Div. Rendite 0,84%
WKN 531370
ISIN DE0005313704
Symbol CZMWF
Carl Zeiss Meditec Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Overweight" belassen. Unter dem neuen Chef des Herstellers medizinischer Optik dürften die Umbaumaßnahmen fortgesetzt werden, schrieb Jonathon Unwin am Dienstag. Die Ziele für 2026 dürfte das Unternehmen wie geplant am Donnerstag verkünden./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Carl Zeiss Meditec
Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Overweight
|Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
52,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
42,66 €
|Abst. Kursziel*:
21,89%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
43,24 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,26%
|
Analyst Name:
Jonathon Unwin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,61 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
