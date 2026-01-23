Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Samstagvormittag
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Samstagvormittag.
Bitcoin erhöhte sich um 09:39 um 0,07 Prozent auf 89.495,77 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 89.429,62 US-Dollar gelegen hatte.
Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -1,4 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 27,6 Prozent.
Währenddessen wird Litecoin bei 68,46 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,64 Prozent im Vergleich zum Vortag (68,02 US-Dollar).
Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 2.954,46 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2.951,27 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,11 Prozent.
Indessen verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,01 Prozent auf 594,58 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 594,61 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Samstagvormittag lag der Ripple-Kurs bei 1,917 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1,920 US-Dollar.
Zudem gewinnt Monero am Samstagvormittag hinzu. Um 1,79 Prozent auf 520,89 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Monero-Kurs bei 511,75 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Samstagvormittag lag der Cardano-Kurs bei 0,3591 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3601 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Samstagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,2111 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2119 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2974 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 09:39 bei 0,2969 US-Dollar.
Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 890,34 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (890,38 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,00 Prozent.
Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:39 werden 0,1242 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Daneben wertet Solana um 09:39 ab. Es geht 0,24 Prozent auf 126,96 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 127,26 US-Dollar stand.
Zudem bewegt sich Avalanche seitwärts. Um 09:39 wurde ein Kurs von 12,11 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Avalanche-Kurs bei 12,11 US-Dollar.
Währenddessen wird Chainlink bei 12,20 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,03 Prozent im Vergleich zum Vortag (12,21 US-Dollar).
Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 09:39 wurde ein Kurs von 1,486 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 1,488 US-Dollar.Redaktion finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
