DAX24.901 +0,2%Est505.948 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,77 -1,4%Nas23.501 +0,3%Bitcoin75.701 +0,1%Euro1,1823 ±0,0%Öl65,88 +2,3%Gold4.982 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
CSG Group A420X0 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 adidas A1EWWW Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schlossen uneinheitlich -- DAX geht etwas höher ins Wochenende -- CSG mit Mega-IPO -- Intel, Microsoft, Lufthansa, Plug Power, VW, DroneShield, Rüstungsaktien, Alibaba, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Nikkei und TOPIX vor Rekordjagd - Experten sehen 2026 als Gewinnerjahr für Japan-Aktien Nikkei und TOPIX vor Rekordjagd - Experten sehen 2026 als Gewinnerjahr für Japan-Aktien
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Samstagvormittag Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Samstagvormittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Samstagvormittag

24.01.26 09:48 Uhr
Marktbericht: So steht es um Bitcoin & Co. – Alle aktuellen Kurse | finanzen.net

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Samstagvormittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
69.796,6425 CHF 37,8699 CHF 0,05%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
75.654,0651 EUR 35,7742 EUR 0,05%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
65.579,8137 GBP 39,6153 GBP 0,06%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
13.933.950,9340 JPY 9.311,4757 JPY 0,07%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
89.483,6781 USD 54,0550 USD 0,06%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2.306,3746 CHF 4,2655 CHF 0,19%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.499,9284 EUR 4,4494 EUR 0,18%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.167,0328 GBP 4,1409 GBP 0,19%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
460.436,3334 JPY 909,3410 JPY 0,20%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2.956,9170 USD 5,6502 USD 0,19%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
99,1553 CHF -0,1158 CHF -0,12%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
107,4765 EUR -0,1330 EUR -0,12%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
93,1647 GBP -0,1030 GBP -0,11%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
19.795,0087 JPY -20,6214 JPY -0,10%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
127,1233 USD -0,1406 USD -0,11%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,4937 CHF -0,0037 CHF -0,24%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,6191 EUR -0,0041 EUR -0,25%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,4035 GBP -0,0033 GBP -0,24%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
298,2021 JPY -0,6911 JPY -0,23%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,9151 USD -0,0046 USD -0,24%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
694,6504 CHF 0,1204 CHF 0,02%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
752,9463 EUR 0,0780 EUR 0,01%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
652,6824 GBP 0,1532 GBP 0,02%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
138.677,5074 JPY 41,4641 JPY 0,03%
Charts|News

Bitcoin erhöhte sich um 09:39 um 0,07 Prozent auf 89.495,77 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 89.429,62 US-Dollar gelegen hatte.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -1,4 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 27,6 Prozent.

Währenddessen wird Litecoin bei 68,46 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,64 Prozent im Vergleich zum Vortag (68,02 US-Dollar).

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 2.954,46 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2.951,27 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,11 Prozent.

Indessen verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,01 Prozent auf 594,58 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 594,61 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Samstagvormittag lag der Ripple-Kurs bei 1,917 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1,920 US-Dollar.

Zudem gewinnt Monero am Samstagvormittag hinzu. Um 1,79 Prozent auf 520,89 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Monero-Kurs bei 511,75 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Samstagvormittag lag der Cardano-Kurs bei 0,3591 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3601 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Samstagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,2111 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2119 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2974 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 09:39 bei 0,2969 US-Dollar.

Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 890,34 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (890,38 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,00 Prozent.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:39 werden 0,1242 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben wertet Solana um 09:39 ab. Es geht 0,24 Prozent auf 126,96 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 127,26 US-Dollar stand.

Zudem bewegt sich Avalanche seitwärts. Um 09:39 wurde ein Kurs von 12,11 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Avalanche-Kurs bei 12,11 US-Dollar.

Währenddessen wird Chainlink bei 12,20 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,03 Prozent im Vergleich zum Vortag (12,21 US-Dollar).

Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 09:39 wurde ein Kurs von 1,486 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 1,488 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: wael alreweie / Shutterstock.com