Top News
Pinterest verschreckt Anleger mit durchwachsener Bilanz und schickt Aktie auf Talfahrt
Oktober 2025: Die Expertenmeinungen zur Siemens Energy-Aktie
Profil

Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie

41,20 EUR -0,80 EUR -1,90 %
Marktkap. 13,27 Mrd. EUR

KGV 24,09 Div. Rendite 3,26%
WKN 578580

ISIN DE0005785802

Symbol FMCQF

Deutsche Bank AG

Fresenius Medical Care (FMC) St Hold

11:56 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
Aktie in diesem Artikel
Fresenius Medical Care (FMC) St.
41,20 EUR -0,80 EUR -1,90%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Hold" belassen. Der Dialysekonzern habe im dritten Quartal gut abgeschnitten, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold

Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
41,18 €		 Abst. Kursziel*:
16,56%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
41,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,50%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

11:56 Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold Deutsche Bank AG
08:01 Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.25 Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell UBS AG
04.11.25 Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform Jefferies & Company Inc.
04.11.25 Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

finanzen.net Papier unter der Lupe Fresenius Medical Care-Aktie: Deutsche Bank vergibt Bewertung Fresenius Medical Care-Aktie: Deutsche Bank vergibt Bewertung
finanzen.net XETRA-Handel DAX zeigt sich zum Handelsstart leichter
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start des Mittwochshandels Verluste
finanzen.net Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St zieht am Mittwochvormittag an
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt FMC auf 'Underweight' - Ziel 41,50 Euro
finanzen.net FMC-Aktie in Rot: Organisches Umsatzwachstum - Erwartung möglicher Platzierung durch Fresenius
EQS Group EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung gemäß § 50 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: DAX zum Ende des Dienstagshandels leichter
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich schwächer
PR Newswire Fresenius Medical Care further accelerates organic revenue development and achieves an inflection in earnings growth, delivering 28% operating income growth in the third quarter of 2025
MotleyFool Why FMC Stock Keeps Dropping
PR Newswire Canadian Investment Regulatory Organization Trade Resumption - FMS
PR Newswire Canadian Investment Regulatory Organization Trade Resumption - FMS
EQS Group EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information
MotleyFool FMC Stock Is Crashing -- Here's Why
Zacks Why FMC Technologies (FTI) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
MotleyFool Why FMC Was Nearly Cut In Half This Week
