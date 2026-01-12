DAX 25.303 -0,5%ESt50 6.017 -0,2%MSCI World 4.496 -0,5%Top 10 Crypto 12,79 +3,0%Nas 23.389 -1,4%Bitcoin 82.994 +1,4%Euro 1,1654 +0,1%Öl 66,20 +1,1%Gold 4.613 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Lufthansa 823212 Infineon 623100 SAP 716460 Allianz 840400 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- Wall Street im Minus-- NVIDIA: Exportgenehmigung für China & Milliardendeal mit Eli Lilly -- Gold und Silber, Lufthansa, Krypto, Bayer, Alibaba, Moderna im Fokus
Top News
Anleger werden zurückhaltender: DAX nach siebentägiger Rekordrally mit Abgaben Anleger werden zurückhaltender: DAX nach siebentägiger Rekordrally mit Abgaben
S&P 500-Wert AT&T-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AT&T von vor einem Jahr eingefahren S&P 500-Wert AT&T-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AT&T von vor einem Jahr eingefahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
37,34 EUR -2,09 EUR -5,30 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 11,78 Mrd. EUR

KGV 24,09 Div. Rendite 3,26%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 578580

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005785802

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FMCQF

UBS AG

Fresenius Medical Care (FMC) St Sell

14:26 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
Aktie in diesem Artikel
Fresenius Medical Care (FMC) St.
37,34 EUR -2,09 EUR -5,30%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC auf "Sell" belassen. Die Präsentationen von FMC, Alcon und GE Healthcare auf einer Fachkonferenz seien durchwachsen gewesen, schrieb Graham Doyle am Dienstagabend. Der Dialysekonzern FMC habe einige Herausforderungen benannt und 2026 bei einigem Gegenwind als Übergangsjahr bezeichnet./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 22:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 22:47 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell

Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
37,66 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
37,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Graham Doyle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

14:26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell UBS AG
10:21 Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.12.25 Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.12.25 Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell UBS AG
24.11.25 Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

finanzen.net Fresenius Medical Care (FMC) St-Analyse im Blick Analyse: Sell-Bewertung für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie von UBS AG Analyse: Sell-Bewertung für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie von UBS AG
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX notiert mittags im Minus
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag mit Abgaben
finanzen.net Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St fällt am Mittag tief
dpa-afx FMC-Aktie leidet unter schwachen Vorgaben von DaVita
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt FMC auf 'Underweight' - Ziel 37,40 Euro
finanzen.net Underweight-Note für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Mittwochshandel im Plus
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Start im Aufwind
EQS Group EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information
Zacks Here's Why FMC Technologies (FTI) is a Strong Growth Stock
PR Newswire Fresenius Medical Care accelerates the second tranche of its EUR 1 billion share buyback program with around EUR 415 million repurchase planned
EQS Group EQS-AFR: Fresenius Medical Care AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Fresenius Medical Care AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: Fresenius Medical Care AG : Fresenius Medical Care AG is continuing its share buyback program in an accelerated manner
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why FMC Technologies (FTI) is a Great Choice
Zacks Here is Why Growth Investors Should Buy FMC Technologies (FTI) Now
RSS Feed
Fresenius Medical Care (FMC) St. zu myNews hinzufügen