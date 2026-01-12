Walmart Aktie
Marktkap. 807,14 Mrd. EURKGV 40,81 Div. Rendite 0,85%
WKN 860853
ISIN US9311421039
Symbol WMT
Walmart Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Walmart von 123 auf 126 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Steven Shemesh zog in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein Fazit von Vorträgen und Gesprächen im Rahmen der ICR-Konferenz, die am Montag in Orlando im US-Bundesstaat Florida begann. Die Neuigkeiten seien konstruktiv. Er hält den Handelskonzern für weiter gut aufgestellt, um von aktuellen Branchentendenzen im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz zu profitieren./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 21:24 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 00:15 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Walmart Outperform
|Unternehmen:
Walmart
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 126,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 120,36
|Abst. Kursziel*:
4,69%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 120,51
|Abst. Kursziel aktuell:
4,56%
|
Analyst Name:
Steven Shemesh
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 122,60
*zum Zeitpunkt der Analyse
