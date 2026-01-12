DAX 25.305 -0,5%ESt50 6.018 -0,2%MSCI World 4.524 +0,1%Top 10 Crypto 12,79 +3,0%Nas 23.710 -0,1%Bitcoin 81.344 -0,6%Euro 1,1649 +0,0%Öl 66,25 +1,2%Gold 4.633 +1,0%
Marktkap. 807,14 Mrd. EUR

KGV 40,81 Div. Rendite 0,85%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Walmart von 123 auf 126 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Steven Shemesh zog in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein Fazit von Vorträgen und Gesprächen im Rahmen der ICR-Konferenz, die am Montag in Orlando im US-Bundesstaat Florida begann. Die Neuigkeiten seien konstruktiv. Er hält den Handelskonzern für weiter gut aufgestellt, um von aktuellen Branchentendenzen im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz zu profitieren./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 21:24 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 00:15 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Walmart Outperform

Unternehmen:
Walmart		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 126,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 120,36		 Abst. Kursziel*:
4,69%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 120,51		 Abst. Kursziel aktuell:
4,56%
Analyst Name:
Steven Shemesh 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 122,60

*zum Zeitpunkt der Analyse

