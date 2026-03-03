Deutsche Bank AG

HelloFresh Hold

09:21 Uhr

Aktie in diesem Artikel HelloFresh 4,77 EUR -0,02 EUR -0,44% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hellofresh von 7,70 auf 6,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Bei der für Mitte März avisierten Bekanntgabe endgültiger Jahreszahlen des Kochboxenversenders werde der Marktfokus auf der Wachstumsentwicklung in den einzelnen Produktkategorien und dem Ausblick auf 2026 in der aktuellen Phase großer globaler Unsicherheit liegen, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HelloFresh SE