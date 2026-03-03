DAX 23.921 +0,6%ESt50 5.799 +0,5%MSCI World 4.454 -0,1%Top 10 Crypto 9,1710 +5,2%Nas 22.517 -1,0%Bitcoin 61.752 +5,0%Euro 1,1615 +0,0%Öl 83,36 +1,7%Gold 5.181 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Kursrutsch: DAX auf Stabilisierungskurs -- Börsenverluste in Asien -- adidas plant Milliardenrückkäufe -- Bayer mit Milliardenverlust -- Moderna, Gasaktien, Continental, CrowdStrike im Fokus
Top News
Ausblick: Andritz legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor Ausblick: Andritz legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Quantencomputer-ETFs auf dem Vormarsch: Eine Zukunftswette mit offenem Ausgang Quantencomputer-ETFs auf dem Vormarsch: Eine Zukunftswette mit offenem Ausgang
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

HelloFresh Aktie

Kaufen
Verkaufen
HelloFresh Aktien-Sparplan
4,77 EUR -0,02 EUR -0,44 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 679,3 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A16140

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A161408

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HLFFF

Deutsche Bank AG

HelloFresh Hold

09:21 Uhr
HelloFresh Hold
Aktie in diesem Artikel
HelloFresh
4,77 EUR -0,02 EUR -0,44%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hellofresh von 7,70 auf 6,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Bei der für Mitte März avisierten Bekanntgabe endgültiger Jahreszahlen des Kochboxenversenders werde der Marktfokus auf der Wachstumsentwicklung in den einzelnen Produktkategorien und dem Ausblick auf 2026 in der aktuellen Phase großer globaler Unsicherheit liegen, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HelloFresh SE

Zusammenfassung: HelloFresh Hold

Unternehmen:
HelloFresh		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
6,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
4,74 €		 Abst. Kursziel*:
26,45%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
4,77 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,92%
Analyst Name:
Nizla Naizer 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,72 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HelloFresh

09:21 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
16.02.26 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.02.26 HelloFresh Halten DZ BANK
12.02.26 HelloFresh Equal Weight Barclays Capital
12.02.26 HelloFresh Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu HelloFresh

finanzen.net Ausblick auf Kennzahlen Erste Schätzungen: HelloFresh stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Erste Schätzungen: HelloFresh stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
finanzen.net XETRA-Handel SDAX-Anleger ergreifen schlussendlich die Flucht
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: Das macht der SDAX aktuell
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: Deutlicher Rückschlag für den SDAX
EQS Group EQS-CMS: HelloFresh SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net HelloFresh-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Februar
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: So performt der SDAX am Freitagnachmittag
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX im Plus
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsstart Gewinne
EQS Group EQS-CMS: HelloFresh SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: HelloFresh SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: HelloFresh SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: HelloFresh SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
HelloFresh zu myNews hinzufügen