HelloFresh Aktie
Marktkap. 1,08 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A16140
ISIN DE000A161408
Symbol HLFFF
HelloFresh Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hellofresh auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,80 Euro belassen. Die schwächer als erwartete Umsatzentwicklung im vergangenen Quartal gehe großteils auf überraschend hohe negative Währungseffekte zurück, schrieb Jo Barnet-Lamb in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Die Trends im Kochboxengeschäft zeigten eine schrittweise Verbesserung und untermauerten seine Anlageempfehlung./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 19:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HelloFresh SE
Zusammenfassung: HelloFresh Buy
|Unternehmen:
HelloFresh
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
10,80 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
6,97 €
|Abst. Kursziel*:
54,91%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
6,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
56,43%
|
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,47 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
