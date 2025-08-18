DAX24.393 +0,3%ESt505.473 +0,7%Top 10 Crypto16,00 +0,4%Dow44.912 -0,1%Nas21.630 ±0,0%Bitcoin98.906 -0,8%Euro1,1682 +0,2%Öl65,99 -0,7%Gold3.345 +0,4%
Erholung

HelloFresh-Aktie stabilisiert sich nach verlustreicher Börsenwoche

19.08.25 11:40 Uhr
HelloFresh-Aktie erholt sich nach Kursmassaker wieder | finanzen.net

Im Anschluss an die verlustreichste Börsenwoche seit März vergangenen Jahres haben die Aktien von HelloFresh am Dienstag die Erholung vom Vortag fortgesetzt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HelloFresh
7,89 EUR 0,39 EUR 5,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Gegen Mittag stiegen die Papiere via XETRA um 4,6 Prozent auf 7,88 Euro. Am Montag hatten sie bereits um 8,5 Prozent zugelegt.

Vorausgegangen war in der Vorwoche allerdings ein Einbruch um rund 30 Prozent. Vor allem wegen eines starken Euro hatte der Versender von Kochboxen Mitte vergangener Woche eine Gewinnwarnung für das Geschäftsjahr ausgegeben. Das hatte den Kurs einbrechen lassen.

Zur Kurserholung beitragen könnte auch, dass Anleger Short-Positionen schließen. Denn laut dem Datenanbieter Ayondo sind fast ein Viertel der HelloFresh-Aktien am Markt leer verkauft. Es gibt als viele Spekulanten, die auf fallende Aktienkurse wetten. Steigt jedoch der Kurs aber zu stark, müssen sie die geliehenen und dann veräußerten Papiere am Markt zurückkaufen, was den Kurs zusätzlich nach oben treiben kann.

/bek/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

