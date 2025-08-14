DAX24.443 +0,3%ESt505.451 +0,3%Top 10 Crypto16,70 -0,5%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin101.862 +0,1%Euro1,1685 +0,3%Öl66,47 -0,6%Gold3.338 +0,1%
Einstufung 'Buy'

HelloFresh-Aktie leichter: Warburg Research senkt Ziel für HelloFresh

15.08.25 11:14 Uhr
HelloFresh-Aktie schwächer: Warburg Research hat Kursziel für HelloFresh gesenkt | finanzen.net

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für HelloFresh gesenkt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HelloFresh
7,32 EUR -0,02 EUR -0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für HelloFresh nach Halbjahreszahlen von 14,90 auf 11,00 Euro gesenkt, die Einstufung nach dem Kursrutsch aber auf "Buy" belassen. Hannes Müller senkte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Umsatz- und Gewinnerwartungen. Der Trend im Kochboxengeschäft bleibe negativ und das Ready-To-Eat-Geschäft habe die Wachstumserwartungen von Investoren verfehlt.

Am Freitag gibt die HelloFresh-Aktie im XETRA-Handel zeitweise 0,44 Prozent auf 7,29 Euro nach.

/rob/mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

HAMBURG (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: HelloFresh SE

