Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für HelloFresh gesenkt.

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für HelloFresh nach Halbjahreszahlen von 14,90 auf 11,00 Euro gesenkt, die Einstufung nach dem Kursrutsch aber auf "Buy" belassen. Hannes Müller senkte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Umsatz- und Gewinnerwartungen. Der Trend im Kochboxengeschäft bleibe negativ und das Ready-To-Eat-Geschäft habe die Wachstumserwartungen von Investoren verfehlt.

Am Freitag gibt die HelloFresh-Aktie im XETRA-Handel zeitweise 0,44 Prozent auf 7,29 Euro nach.

