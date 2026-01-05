Insider bewegt HelloFresh-Aktien

Insider Depot

HelloFresh gab kürzlich ein Eigengeschäft einer Führungskraft bekannt.

Bei HelloFresh kam es am 02.01.2026 zu einem Insidertrade. Die BaFin wurde am 05.01.2026 über die Transaktion informiert. Fajence B.V., in enger Beziehung, strich das eigene Depot am 02.01.2026 um HelloFresh-Anteile zusammen. Somit schrumpfte das Portfolio um 50.000 Aktien zu einem Verkaufspreis von je 6,00 EUR. Die HelloFresh-Aktie notierte an diesem Tag im FSE-Handel in Rot und verlor 4,50 Prozent auf 5,93 EUR.

Die Aktie notierte am Schluss des Veröffentlichungstages durch die BaFin mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um 5,40 Prozent auf 5,60 EUR. Die Anzahl der gehandelten HelloFresh-Aktien belief sich an jenem Tag auf 2.014 Stück. HelloFresh markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 849,16 Mio. Euro. Öffentlich zum Handel stehen aktuell 143.342.080 Anteilsscheine.

Am 06.11.2025 wurden bereits HelloFresh-Anteile von einer Führungskraft umgeschichtet. Insgesamt 45.000 HelloFresh-Anteile (5,80 EUR je Papier) wanderten zu diesem Zeitpunkt ins Portfolio von Simon, Fabien Jacques Jérôme Vorstand.

Redaktion finanzen.net