HelloFresh Aktie
Marktkap. 1,01 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A16140
ISIN DE000A161408
Symbol HLFFF
HelloFresh Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hellofresh von 15,50 auf 15 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Giles Thorne aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie nach den Zahlen des Kochboxenversenders zum dritten Quartal sein Bewertungsmodell. Er habe nun die Jahreswachstumstrends und Managementkommentare berücksichtigt, schrieb er./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 12:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 16:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HelloFresh SE
Zusammenfassung: HelloFresh Buy
|Unternehmen:
HelloFresh
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
15,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
7,05 €
|Abst. Kursziel*:
112,83%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
7,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
114,16%
|
Analyst Name:
Giles Thorne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
