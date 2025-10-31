DAX 23.958 -0,7%ESt50 5.662 -0,7%MSCI World 4.390 +0,2%Nas 23.725 +0,6%Bitcoin 94.986 +0,5%Euro 1,1540 +0,0%Öl 65,07 +0,5%Gold 4.002 %
HelloFresh Aktie

7,00 EUR -0,19 EUR -2,61 %
STU
Marktkap. 1,01 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A16140

ISIN DE000A161408

Symbol HLFFF

Jefferies & Company Inc.

HelloFresh Buy

08:01 Uhr
HelloFresh
7,00 EUR -0,19 EUR -2,61%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hellofresh von 15,50 auf 15 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Giles Thorne aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie nach den Zahlen des Kochboxenversenders zum dritten Quartal sein Bewertungsmodell. Er habe nun die Jahreswachstumstrends und Managementkommentare berücksichtigt, schrieb er./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 12:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 16:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HelloFresh SE

Unternehmen:
HelloFresh		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
15,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
7,05 €		 Abst. Kursziel*:
112,83%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
7,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
114,16%
Analyst Name:
Giles Thorne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HelloFresh

08:01 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.25 HelloFresh Buy UBS AG
31.10.25 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
31.10.25 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.25 HelloFresh Buy UBS AG
mehr Analysen

