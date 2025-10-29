HelloFresh Aktie
Marktkap. 1,11 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A16140
ISIN DE000A161408
Symbol HLFFF
HelloFresh Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen mit einem Kursziel von 15,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Kochboxenlieferant habe ein solides drittes Quartal hinter sich, schrieb Giles Thorne am Donnerstag in seinem ersten Kommentar. Wie schon länger signalisiert, solle sich der Fokus im vierten Quartal wieder auf Wachstum verlagern. Dieser Druck habe sich am Donnerstag mit den Resultaten verstärkt. Operative Probleme bei Fertigessen hätten dazu geführt, dass der Konzern deutlich hinter seinen Prognosen zurückliegt./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:13 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:13 / ET
Zusammenfassung: HelloFresh Buy
|Unternehmen:
HelloFresh
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
15,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
7,10 €
|Abst. Kursziel*:
118,19%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
7,37 €
|Abst. Kursziel aktuell:
110,37%
|
Analyst Name:
Giles Thorne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,47 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
