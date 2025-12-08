Deutsche Bank AG

HelloFresh Hold

09:41 Uhr

HelloFresh 5,59 EUR -0,30 EUR -5,03%

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hellofresh von 9,50 auf 7,70 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Dies schrieb Nizla Naizer in ihrem am Dienstag vorliegenden Kommentar./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:05 / CET

