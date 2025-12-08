DAX 24.165 +0,5%ESt50 5.733 +0,1%MSCI World 4.407 +0,0%Top 10 Crypto 12,14 +1,8%Nas 23.546 -0,1%Bitcoin 77.590 -0,3%Euro 1,1649 +0,1%Öl 62,36 -0,2%Gold 4.205 +0,4%
HelloFresh Aktie

5,59 EUR -0,30 EUR -5,03 %
STU
Marktkap. 870,09 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A16140

ISIN DE000A161408

Symbol HLFFF

Deutsche Bank AG

HelloFresh Hold

09:41 Uhr
HelloFresh
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hellofresh von 9,50 auf 7,70 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Dies schrieb Nizla Naizer in ihrem am Dienstag vorliegenden Kommentar./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HelloFresh SE

Zusammenfassung: HelloFresh Hold

Unternehmen:
HelloFresh		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
7,70 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
5,51 €		 Abst. Kursziel*:
39,85%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
5,59 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,75%
Analyst Name:
Nizla Naizer 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,36 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HelloFresh

09:41 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
03.12.25 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.11.25 HelloFresh Halten DZ BANK
06.11.25 HelloFresh Equal Weight Barclays Capital
01.11.25 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu HelloFresh

finanzen.net Profitable HelloFresh-Anlage? MDAX-Wert HelloFresh-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in HelloFresh von vor einem Jahr angefallen MDAX-Wert HelloFresh-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in HelloFresh von vor einem Jahr angefallen
EQS Group EQS-CMS: HelloFresh SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge
Dow Jones Aktien von Aumovio und TKMS rücken in den MDAX auf - Auch Neuzugang im TecDAX
EQS Group EQS-CMS: HelloFresh SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net HelloFresh-Aktie: Experten empfehlen HelloFresh im November mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX beendet den Freitagshandel im Plus
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX fester
finanzen.net Freundlicher Handel: Das macht der MDAX mittags
EQS Group EQS-CMS: HelloFresh SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: HelloFresh SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: HelloFresh SE: Release of a capital market information
PR Newswire INVESTOR ALERT: Pomerantz Law Firm Investigates Claims On Behalf of Investors of HelloFresh SE - HELFY; HLFFF
