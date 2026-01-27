LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
Marktkap. 290,25 Mrd. EURKGV 25,29 Div. Rendite 2,05%
WKN 853292
ISIN FR0000121014
Symbol LVMHF
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat LVMH von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert je Aktie von 640 auf 650 Euro angehoben. Das vierte Quartal des Luxuskonzerns sei weitestgehend wie erwartet ausgefallen, schrieb Katharina Schmenger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Kursrückgang sei übertrieben und eröffne eine Einstiegsgelegenheit./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 16:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 16:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
650,00 €
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
543,40 €
|Abst. Kursziel*:
19,62%
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
540,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,17%
|
Analyst Name:
Katharina Schmenger
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
630,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|19:51
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|10:06
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|08:56
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|08:01
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
