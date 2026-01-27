DAX 24.823 -0,3%ESt50 5.933 -1,0%MSCI World 4.546 -0,3%Top 10 Crypto 11,64 +1,8%Nas 23.833 +0,1%Bitcoin 74.989 +1,1%Euro 1,1908 -1,1%Öl 68,30 +0,9%Gold 5.291 +2,1%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

540,90 EUR -32,20 EUR -5,62 %
STU
505,81 CHF -37,83 CHF -6,96 %
BRX
Marktkap. 290,25 Mrd. EUR

KGV 25,29 Div. Rendite 2,05%
WKN 853292

ISIN FR0000121014

Symbol LVMHF

DZ BANK

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen

19:51 Uhr
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
540,90 EUR -32,20 EUR -5,62%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat LVMH von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert je Aktie von 640 auf 650 Euro angehoben. Das vierte Quartal des Luxuskonzerns sei weitestgehend wie erwartet ausgefallen, schrieb Katharina Schmenger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Kursrückgang sei übertrieben und eröffne eine Einstiegsgelegenheit./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 16:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 16:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen

Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
650,00 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
543,40 €		 Abst. Kursziel*:
19,62%
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
540,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,17%
Analyst Name:
Katharina Schmenger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
630,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

