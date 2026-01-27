DAX24.894 -0,2%Est505.995 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,39 +0,6%Nas23.817 +0,9%Bitcoin74.250 +0,1%Euro1,1997 -0,4%Öl67,75 +0,1%Gold5.223 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 PUMA 696960 SAP 716460 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA CSG Group A420X0 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt schwächer -- US-Börsen uneinheitlich -- PUMA: Neuer Großaktionär -- UnitedHealth: Prognose und Medicare-Pläne belasten -- DroneShield, SAP, Tesla, VORWERK, GameStop, Intel im Fokus
Top News
Tesla-Aktie im Fokus: Neue FSD-Preisstrategie tritt am 14. Februar in Kraft Tesla-Aktie im Fokus: Neue FSD-Preisstrategie tritt am 14. Februar in Kraft
Discord IPO: Vertrauliche SEC-Einreichung weckt Hoffnungen auf Börsendebüt Discord IPO: Vertrauliche SEC-Einreichung weckt Hoffnungen auf Börsendebüt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Einmalkauf entfällt

Tesla-Aktie im Fokus: Neue FSD-Preisstrategie tritt am 14. Februar in Kraft

28.01.26 03:32 Uhr
NASDAQ-Wert Tesla-Aktie im Blick: FSD erhält neue Preisgestaltung ab 14. Februar | finanzen.net

Tesla stellt den Vertrieb seines Fahrassistenzsystems Full Self-Driving grundlegend um. Die Option zum Einmalkauf entfällt künftig - Kunden bleibt nur noch das Abo-Modell.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
358,60 EUR -7,40 EUR -2,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Tesla-CEO Elon Musk kündigte am 14. Januar 2026 auf X das Ende des FSD-Einmalkaufs an
• Die bisherige Einmalkauf-Option lag bei 8.000 US-Dollar
• Bestehende FSD-Käufer behalten ihren Zugang inklusive künftiger Updates

Wer­bung

Musk kündigt Ende des Einmalkaufs an

Tesla-CEO Elon Musk verkündete am 14. Januar 2026 auf der Plattform X eine weitreichende Änderung für das Fahrassistenzsystem Full Self-Driving (FSD). Ab dem 14. Februar 2026 werde Tesla den Verkauf von FSD als Einmalkauf einstellen, so Musk. Danach sei die Software ausschließlich als monatliches Abonnement verfügbar.

Wer­bung

Bislang konnten Tesla-Kunden in den USA zwischen zwei Optionen wählen: einem Einmalkauf für 8.000 US-Dollar oder einem monatlichen Abonnement für 99 US-Dollar. Wie The Verge berichtet, nannte Musk keine Begründung für die Umstellung. Die Entscheidung markiert das Ende einer Ära, in der Musk FSD wiederholt als wertsteigende Anlage beworben hatte, deren Preis mit zunehmender Leistungsfähigkeit steigen werde.

Strategische Hintergründe der Umstellung

Die Gründe für den Strategiewechsel dürften vielschichtig sein. Wie aus Teslas Earnings Call vom Oktober 2025 hervorgeht, erklärte Finanzchef Vaibhav Taneja, dass lediglich zwölf Prozent aller Tesla-Kunden für FSD bezahlt hätten. Ein reines Abo-Modell mit niedrigeren Einstiegshürden könnte diese Quote deutlich erhöhen.

Zudem ist die Umstellung eng mit Musks Vergütungspaket verknüpft. Der im November 2025 von den Aktionären genehmigte Kompensationsplan sieht unter anderem vor, dass Tesla zehn Millionen aktive FSD-Abonnements erreichen muss, damit Musk seine Aktienoptionen vollständig erhält. Wie aus dem Proxy Statement hervorgeht, zählen dabei explizit Abonnements, nicht Einmalkäufe.

Wer­bung

Rechtliche Entlastung und Marktanpassung

Die Abkehr vom Einmalkauf könnte Tesla auch rechtlich entlasten. Wer FSD bislang kaufte, erwarb damit das Versprechen, dass das Fahrzeug eines Tages vollständig autonom fahren werde. Diese Zusage konnte Tesla bislang nicht einlösen - FSD bleibt ein Level-2-Assistenzsystem, das permanente menschliche Überwachung erfordert. Wie Electrek analysiert, beendet das Abo-Modell dieses Dauerversprechen: Abonnenten zahlen für die aktuelle Leistung, nicht für eine künftige Vollautonomie.

Bestehende FSD-Käufer behalten laut Tesla ihren Zugang inklusive künftiger Updates. Für Neukunden entfällt die Kaufoption jedoch ersatzlos. Als kleines Zugeständnis erlaubt Tesla aktuell erneut die Übertragung bereits gekaufter FSD-Lizenzen auf ein neues Fahrzeug - eine Option, die das Unternehmen in der Vergangenheit nur sporadisch gewährte.

D. Maier / Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Tesla und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com, Hadrian / Shutterstock.com

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
23.01.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
22.01.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
15.01.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
06.01.2026Tesla VerkaufenDZ BANK
05.01.2026Tesla SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.01.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
29.12.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
22.12.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
19.12.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
23.10.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.01.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
22.01.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
15.01.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
03.12.2025Tesla Equal WeightBarclays Capital
01.12.2025Tesla Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
06.01.2026Tesla VerkaufenDZ BANK
05.01.2026Tesla SellUBS AG
05.01.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025Tesla SellUBS AG
23.10.2025Tesla VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen