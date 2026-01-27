DAX24.894 -0,2%Est505.995 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,39 +0,6%Nas23.817 +0,9%Bitcoin74.250 +0,1%Euro1,1997 -0,4%Öl67,71 ±0,0%Gold5.227 +0,9%
Tech-Debüt

Discord IPO: Vertrauliche SEC-Einreichung weckt Hoffnungen auf Börsendebüt

28.01.26 03:30 Uhr
Discord bald als Aktie? Chat-Gigant strebt offenbar Börsengang in den USA an | finanzen.net

Die Chat-Plattform Discord hat Berichten zufolge vertraulich einen Börsengang in den USA beantragt. Ein Debüt könnte bereits im Frühjahr 2026 erfolgen.

• Bloomberg berichtete über eine vertrauliche IPO-Einreichung von Discord bei der SEC
• Goldman Sachs und JPMorgan Chase als Banken beteiligt
• Discord wurde 2021 mit rund 14,7 bis 15 Milliarden US-Dollar bewertet und nahm 500 Millionen ein

Vertrauliche IPO-Einreichung mit Goldman Sachs und JPMorgan

Discord hat offenbar am 6. Januar 2026 vertraulich Unterlagen für einen Börsengang bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht. Das berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Demnach arbeitet das Unternehmen aus San Francisco mit den Investmentbanken Goldman Sachs und JPMorgan an der Vorbereitung des Listings.

Wie aus einem TechCrunch-Bericht vom 7. Januar 2026 hervorgeht, könnte das Börsendebüt bereits im März 2026 stattfinden, sofern die Marktbedingungen günstig bleiben. Ein Discord-Sprecher erklärte gegenüber Bloomberg, das Unternehmen konzentriere sich darauf, Nutzern die bestmögliche Erfahrung zu bieten und ein nachhaltiges Geschäft aufzubauen. Die Beratungen seien jedoch noch nicht abgeschlossen, und Discord könnte sich letztlich gegen einen Börsengang entscheiden.

Bewertung von fast 15 Milliarden US-Dollar - Microsoft-Übernahme abgelehnt

Discord wurde zuletzt im Jahr 2021 mit 14,7 Milliarden US-Dollar bewertet. In jener Finanzierungsrunde sammelte das Unternehmen 500 Millionen US-Dollar ein. Zu den Investoren zählen unter anderem Tencent aus China, Sony aus Japan sowie Dragoneer Investment Group.

Ebenfalls 2021 lehnte Discord ein Übernahmeangebot von Microsoft ab, das bei rund 10 Milliarden US-Dollar lag. Das Unternehmen entschied sich stattdessen für den Weg in die Unabhängigkeit. Im April 2025 übernahm Humam Sakhnini, zuvor Vice Chairman bei Activision Blizzard, die Position des CEO von Mitgründer Jason Citron. Beobachter werteten den Führungswechsel als Vorbereitung auf einen möglichen Börsengang.

Über 200 Millionen Nutzer - vom Gamer-Tool zur breiten Community-Plattform

Discord wurde 2015 gegründet und bietet Sprach-, Video- und Textchat-Funktionen an. Die Plattform war ursprünglich bei Gamern und Streamern beliebt, hat sich inzwischen aber zu einer breiten Community-Plattform entwickelt. Nach Unternehmensangaben vom Dezember 2025 nutzen mehr als 200 Millionen Menschen weltweit den Dienst monatlich.

Das Geschäftsmodell basiert unter anderem auf dem kostenpflichtigen Abonnement Nitro sowie seit Dezember 2025 auf einer neuen Funktion, mit der Nutzer digitale In-Game-Gegenstände direkt über die Plattform kaufen können. Ein erfolgreicher Börsengang würde Discord zu einer der größten Tech-Neuemissionen des Jahres 2026 machen, vorausgesetzt, der IPO-Markt behält seine Dynamik nach dem verhaltenen Jahr 2025.

D. Maier / Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Goldman Sachs und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

