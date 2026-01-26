DAX24.913 -0,1%Est506.001 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 +0,4%Nas23.840 +1,0%Bitcoin73.811 -0,7%Euro1,1984 +0,9%Öl66,89 +1,8%Gold5.092 +1,6%
Brandgefahr

VW-Aktie tiefer: Rückruf in den USA - Tausende Fahrzeuge betroffen

27.01.26 17:15 Uhr
VW-Aktie im Minus: Rückruf von Tausenden Elektroautos belastet US-Geschäft | finanzen.net

Volkswagen ruft in den USA etwa 44.500 Elektro-SUVs wegen des erhöhten Risikos, dass die Hochspannungsbatterien überhitzen und in Brand geraten, zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) St.
102,90 EUR -1,80 EUR -1,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Davon betroffen sind nach Angaben der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) bestimmte Fahrzeuge des Modells ID.4 der Baujahre 2023 bis 2025.

Neben der Befürchtung, dass die Hochspannungsbatterien in den betroffenen Fahrzeugen überhitzen könnten, können die Batteriezellmodule in selteneren Fällen falsch ausgerichtete Elektroden enthalten. Auch letzteres kann zu einem Batteriebrand führen.

Insgesamt betrifft der Rückruf 44.551 Fahrzeuge, wobei es sich in den meisten Fällen um Überhitzungsprobleme und nicht um falsch ausgerichtete Elektroden handelt.

Die VW-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,39 Prozent tiefer bei 102,7 Euro.

DJG/DJN/brb/kla

DOW JONES

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com, Gl0ck / Shutterstock.com

