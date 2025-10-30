DAX 24.034 -0,4%ESt50 5.691 -0,2%MSCI World 4.382 +0,0%Top 10 Crypto 15,04 +0,3%Nas 23.581 -1,6%Bitcoin 95.197 +1,8%Euro 1,1572 +0,0%Öl 64,56 -0,3%Gold 4.001 -0,9%
HelloFresh Aktie

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

HelloFresh Buy

09:31 Uhr
HelloFresh Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Buy" belassen. "Die Talsohle ist durchschritten", schrieb Trion Reid am Freitag in seiner Nachbetrachtung. Der Kochboxenversender dürfte sein schlechtestes organisches Quartalswachstum bereits im zweiten Jahresviertel hinter sich gehabt haben. Jetzt stünden weitere Verbesserungen bevor. Dank des beschlossenen Effizienzprogramms und reduzierter Marketingausgaben steige das bereinigte operative Ergebnis bereits, auch wenn der Umsatz sinke./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
HelloFresh		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
14,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
6,90 €		 Abst. Kursziel*:
103,02%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
7,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
99,43%
Analyst Name:
Trion Reid 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,41 €

Analysen zu HelloFresh

09:31 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.25 HelloFresh Buy UBS AG
30.10.25 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.10.25 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
21.10.25 HelloFresh Buy UBS AG
mehr Analysen

