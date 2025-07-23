HelloFresh-Aktie gewinnt: Berenberg belässt Hellofresh auf 'Buy'
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für HelloFresh nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen.
Werte in diesem Artikel
Der Kochboxenhersteller HelloFresh stelle die Geduld der Anleger auf die Probe, dass aus eigener Kraft eine Rückkehr zu einem wieder positiven Wachstum möglich ist, schrieb Trion Reid in einer am Montag vorliegenden Studie. Neben Währungsentwicklungen zehre auch Gegenwind im Fertigproduktsegment die Effizienzgewinne auf. Er glaubt jedoch daran, dass wieder Wachstum drin ist und hält daher die Bewertung der Aktien für zu niedrig.
Via XETRA zeigt sich die HelloFresh-Aktie zeitweise 2,91 Prozent im Plus bei 7,14 Euro.
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 05:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
