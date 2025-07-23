DAX24.306 -0,2%ESt505.430 -0,4%Top 10 Crypto15,90 -0,6%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.488 -1,8%Euro1,1684 -0,3%Öl65,90 -0,4%Gold3.350 +0,4%
HelloFresh-Aktie gewinnt: Berenberg belässt Hellofresh auf 'Buy'

18.08.25
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für HelloFresh nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen.

Der Kochboxenhersteller HelloFresh stelle die Geduld der Anleger auf die Probe, dass aus eigener Kraft eine Rückkehr zu einem wieder positiven Wachstum möglich ist, schrieb Trion Reid in einer am Montag vorliegenden Studie. Neben Währungsentwicklungen zehre auch Gegenwind im Fertigproduktsegment die Effizienzgewinne auf. Er glaubt jedoch daran, dass wieder Wachstum drin ist und hält daher die Bewertung der Aktien für zu niedrig.

Via XETRA zeigt sich die HelloFresh-Aktie zeitweise 2,91 Prozent im Plus bei 7,14 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 05:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

HAMBURG (dpa-AFX Broker)

Analysen zu HelloFresh

DatumRatingAnalyst
08:56HelloFresh BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.2025HelloFresh HaltenDZ BANK
15.08.2025HelloFresh BuyWarburg Research
15.08.2025HelloFresh NeutralUBS AG
15.08.2025HelloFresh BuyJefferies & Company Inc.
