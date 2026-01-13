DAX 25.305 -0,5%ESt50 6.018 -0,2%MSCI World 4.524 +0,1%Top 10 Crypto 12,79 +3,0%Nas 23.710 -0,1%Bitcoin 81.344 -0,6%Euro 1,1649 +0,0%Öl 66,25 +1,2%Gold 4.633 +1,0%
Ausblick: Goldman Sachs zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Jetzt Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke für Neukunden bei unserem Broker finanzen.net ZERO
Diageo Aktie

19,25 EUR -0,15 EUR -0,77 %
STU
17,80 CHF ±0,00 CHF -0,01 %
BRX
Marktkap. 42,96 Mrd. EUR

KGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN 851247

ISIN GB0002374006

Symbol DGEAF

Bernstein Research

Diageo Outperform

12:36 Uhr
Diageo Outperform
Aktie in diesem Artikel
Diageo plc
19,25 EUR -0,15 EUR -0,77%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Diageo nach einem Medienbericht über mögliche Transaktionen in China mit einem Kursziel von 2310 Pence auf "Outperform" belassen. Trevor Stirling stellte am Mittwoch eine Verbindung her zwischen einem möglichen Verkauf von Shui Jing Fang und einer Kombination mit Jiannanchun. Shui Jing Fang sei nach wie vor ein strategischer Vermögenswert, dessen Verkauf in einer Phase gesunkener Gewinne nicht seine bevorzugte Option wäre. Sollte eine Offerte einen hohen Aufschlag mit sich bringen, könne dies aber einiges ändern./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:04 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:04 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com

Analysen zu Diageo plc

12:36 Diageo Outperform Bernstein Research
11:26 Diageo Neutral UBS AG
13.01.26 Diageo Outperform Bernstein Research
07.01.26 Diageo Neutral UBS AG
06.01.26 Diageo Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Diageo plc

