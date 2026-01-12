PNE Aktie
Marktkap. 778,29 Mio. EURDiv. Rendite 0,36%
WKN A0JBPG
ISIN DE000A0JBPG2
Symbol PNWDF
PNE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für PNE mit einem Kursziel von 16,80 Euro auf "Buy" belassen. Der Entwickler von Erneuerbare-Energie-Projekten dürfte die Schätzungen für das Gesamtjahr mit hoher Wahrscheinlichkeit erreicht haben, schrieb Malte Schaumann am Mittwoch. Dafür sprächen umfangreiche Projektverkäufe im vierten Quartal. Für eine neue Einschätzung der Aktie bedürfe es aber konkreter Angaben über die finanziellen Aspekte dieser Verkäufe./mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: PNE
|Unternehmen:
PNE AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
16,80 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
10,18 €
|Abst. Kursziel*:
65,03%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
10,26 €
|Abst. Kursziel aktuell:
63,74%
|
Analyst Name:
Malte Schaumann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,30 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
