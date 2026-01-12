DAX 25.398 -0,1%ESt50 6.044 +0,2%MSCI World 4.525 +0,1%Top 10 Crypto 12,84 +3,4%Nas 23.710 -0,1%Bitcoin 81.462 -0,4%Euro 1,1652 +0,1%Öl 65,68 +0,3%Gold 4.634 +1,0%
Heute im Fokus
DAX sinkt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich höher - Nikkei über 54.000 Punkte -- NVIDIA: Exportgenehmigung für China & Milliardendeal mit Eli Lilly -- Krypto, Bayer, Alibaba, Moderna im Fokus
Top News
FMC-Aktie leidet unter schwachen Vorgaben von DaVita FMC-Aktie leidet unter schwachen Vorgaben von DaVita
Anleger werden zurückhaltender: DAX ohne große Ausschläge - Nikkei auf Rekordniveau Anleger werden zurückhaltender: DAX ohne große Ausschläge - Nikkei auf Rekordniveau
PNE Aktie

PNE Aktien-Sparplan
10,26 EUR +0,04 EUR +0,39 %
STU
Marktkap. 778,29 Mio. EUR

Div. Rendite 0,36%
WKN A0JBPG

ISIN DE000A0JBPG2

Symbol PNWDF

Warburg Research

PNE Buy

11:16 Uhr
PNE Buy
Aktie in diesem Artikel
PNE AG
10,26 EUR 0,04 EUR 0,39%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für PNE mit einem Kursziel von 16,80 Euro auf "Buy" belassen. Der Entwickler von Erneuerbare-Energie-Projekten dürfte die Schätzungen für das Gesamtjahr mit hoher Wahrscheinlichkeit erreicht haben, schrieb Malte Schaumann am Mittwoch. Dafür sprächen umfangreiche Projektverkäufe im vierten Quartal. Für eine neue Einschätzung der Aktie bedürfe es aber konkreter Angaben über die finanziellen Aspekte dieser Verkäufe./mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PNE

Zusammenfassung: PNE Buy

Unternehmen:
PNE AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
16,80 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
10,18 €		 Abst. Kursziel*:
65,03%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
10,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
63,74%
Analyst Name:
Malte Schaumann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,30 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PNE AG

11:16 PNE Buy Warburg Research
12.01.26 PNE Kaufen SMC Research
26.11.25 PNE Buy Warburg Research
17.11.25 PNE Kaufen SMC Research
19.08.25 PNE Kaufen SMC Research
mehr Analysen

Nachrichten zu PNE AG

finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Ende des Montagshandels freundlich
StockXperts PNE: Starker Schlussspurt
Aktien-Global PNE: Starker Schlussspurt
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: SDAX nachmittags mit Gewinnen
StockXperts PNE: Gute Argumente für die Aktie
EQS Group EQS-News: PNE verkauft Windpark-Paket mit einer Gesamtleistung von 91 MW an Qualitas Energy
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich fester
finanzen.net SDAX aktuell: SDAX steigt zum Handelsende
EQS Group EQS-News: PNE sells wind farm portfolio with a total capacity of 91 MW to Qualitas Energy
EQS Group EQS-PVR: PNE AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
reNEWS PNE exits Panama via management buyout
EQS Group EQS-News: PNE AG terminates activities in Panama through management buyout
EQS Group EQS-News: ENCAVIS and PNE continue their cooperation: ENCAVIS has now also acquired the “Bebensee” wind farm (34 MW)
EQS Group EQS-PVR: PNE AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Florian Schuhbauer appointed to the Supervisory Board of PNE AG
EQS Group EQS-News: Quarterly results: PNE AG on the home stretch for a successful FY 2025
