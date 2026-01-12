DAX25.293 -0,5%Est506.016 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,08 +1,8%Nas23.370 -1,4%Bitcoin82.762 +1,2%Euro1,1655 +0,1%Öl66,12 +1,0%Gold4.615 +0,6%
Wertberichtigungen

PNE-Aktie gibt ab: Ergebnis 2025 unter Erwartungen wegen Abschreibungen

14.01.26 16:35 Uhr
PNE-Aktie fällt: 2025-Ergebnis enttäuscht | finanzen.net

Der Windparkbetreiber PNE muss Wertberichtigungen in seiner Projektpipeline vornehmen und bleibt daher 2025 hinter seinen Ergebniserwartungen zurück.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte 2025 vorläufigen Zahlen zufolge bei 45 bis 60 Millionen Euro liegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Cuxhaven mit. Bislang hat PNE 70 bis 110 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Bereinigt würde das Ebitda bei 70 bis 80 Millionen Euro liegen.

Abschreibungsbedarf hat PNE den Angaben zufolge vor allem in Kanada, Spanien und Rumänien. Der Konzern begründete dies mit "wesentlich veränderten Marktbedingungen". Die Wertberichtigungen hätten keine Auswirkung auf die Liquidität. PNE sieht mit dieser Maßnahme "alle erkennbaren" Risiken für die Bewertung der Projektpipeline berücksichtigt. Die endgültigen Zahlen für 2025 will der Windparkbetreiber am 26. März veröffentlichen.

Die im SDAX notierte Aktie verliert via XETRA nach diesen Nachrichten 2,33 Prozent auf 10,08 Euro.

/nas/jha/

CUXHAVEN (dpa-AFX)

Analysen zu PNE AG

DatumRatingAnalyst
11:16PNE BuyWarburg Research
12.01.2026PNE KaufenSMC Research
26.11.2025PNE BuyWarburg Research
17.11.2025PNE KaufenSMC Research
19.08.2025PNE KaufenSMC Research
DatumRatingAnalyst
11:16PNE BuyWarburg Research
12.01.2026PNE KaufenSMC Research
26.11.2025PNE BuyWarburg Research
17.11.2025PNE KaufenSMC Research
19.08.2025PNE KaufenSMC Research
DatumRatingAnalyst
13.05.2025PNE HaltenSMC Research
19.08.2024PNE HaltenSMC Research
11.05.2023PNE HaltenSMC Research
31.03.2023PNE HaltenSMC Research
16.02.2023PNE HaltenSMC Research
DatumRatingAnalyst
10.11.2022PNE VerkaufenFirst Berlin Equity Research GmbH
11.08.2022PNE VerkaufenFirst Berlin Equity Research GmbH
11.08.2022PNE ReduceBaader Bank
03.08.2022PNE ReduceBaader Bank
12.05.2022PNE VerkaufenFirst Berlin Equity Research GmbH

