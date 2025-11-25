DAX 23.482 +0,1%ESt50 5.594 +0,4%MSCI World 4.343 +0,2%Top 10 Crypto 11,85 -2,8%Nas 23.026 +0,7%Bitcoin 74.993 -0,7%Euro 1,1577 +0,1%Öl 62,45 -0,3%Gold 4.164 +0,8%
Top News
Aroundtown-Aktie fällt dennoch: Gewinn steigt - Jahresziele bestätigt Aroundtown-Aktie fällt dennoch: Gewinn steigt - Jahresziele bestätigt
So lukrativ wäre eine Tron-Investition von vor 1 Jahr gewesen So lukrativ wäre eine Tron-Investition von vor 1 Jahr gewesen
PNE Aktie

PNE Aktien-Sparplan
9,60 EUR -0,12 EUR -1,23 %
STU
Marktkap. 769,1 Mio. EUR

Div. Rendite 0,36%
NEU
WKN A0JBPG

NEU
ISIN DE000A0JBPG2

NEU
Symbol PNWDF

Warburg Research

PNE Buy

10:51 Uhr
PNE Buy
PNE AG
9,60 EUR -0,12 EUR -1,23%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für PNE von 23,80 auf 16,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Windparkbetreiber habe im dritten Quartal besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Malte Schaumann in seinem am Mittwoch vorliegenden Rückblick auf die Zahlen. Die von den Konkurrenten Energiekontor und Abo Energy berichtete Verschlechterung der Geschäftsbedingungen im Projektgeschäft habe wohl vor allem unternehmensspezifische Gründe. Dennoch rechne er nun auch für PNE mit mehr Margendruck und Verzögerungen, weshalb er seine Schätzungen für das Unternehmen gesenkt habe./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PNE Buy

Unternehmen:
PNE AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
16,80 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
9,44 €		 Abst. Kursziel*:
77,97%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
9,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
75,00%
Analyst Name:
Malte Schaumann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PNE AG

10:51 PNE Buy Warburg Research
17.11.25 PNE Kaufen SMC Research
19.08.25 PNE Kaufen SMC Research
18.08.25 PNE Buy Warburg Research
13.05.25 PNE kaufen Warburg Research
Nachrichten zu PNE AG

finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester
finanzen.net Börse Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart fester
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende in der Gewinnzone
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX in der Verlustzone
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX liegt nachmittags im Plus
finanzen.net XETRA-Handel SDAX zeigt sich zum Start schwächer
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX legt zum Start zu
EQS Group EQS-News: Quarterly results: PNE AG on the home stretch for a successful FY 2025
reNEWS PNE wins two French onshore wind contracts
EQS Group EQS-News: PNE wins bids in wind tender in France
EQS Group EQS-PVR: PNE AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
reNEWS PNE sells two French wind farms totalling 25.7MW
EQS Group EQS-News: PNE sells two wind farm projects in France with a total capacity of 25.7 MW
EQS Group EQS-PVR: PNE AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Green electricity for German production sites: PNE and Infineon sign long-term supply contract
