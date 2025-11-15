DAX 23.908 +0,1%ESt50 5.688 -0,1%MSCI World 4.340 -0,1%Top 10 Crypto 12,93 +2,4%Nas 22.901 +0,1%Bitcoin 82.293 +1,2%Euro 1,1601 -0,2%Öl 63,93 -0,6%Gold 4.076 -0,1%
PNE Aktie

PNE Aktien-Sparplan
10,56 EUR +0,20 EUR +1,93 %
STU
Marktkap. 804,33 Mio. EUR

Div. Rendite 0,36%
WKN A0JBPG

ISIN DE000A0JBPG2

Symbol PNWDF

SMC Research

PNE Kaufen

09:19 Uhr
PNE Kaufen
PNE AG
10,56 EUR 0,20 EUR 1,93%
PNE hat nach Darstellung von SMC-Research im dritten Quartal schon einige Projekt verkauft und das EBITDA nach neun Monaten bereits deutlich verbessert. Weitere Veräußerungen im Schlussquartal sollen die Erreichung der Jahresprognose sicherstellen. SMC-Analyst Holger Steffen sieht für die Aktie vor diesem Hintergrund nach dem jüngsten deutlichen Kursrückgang nun ein erhebliches Kurspotenzial.

Wie angekündigt, habe PNE laut SMC-Reseach im dritten Quartal die für das laufende Jahr anvisierten Projektverkäufe gestartet. Das habe nach neun Monaten bereits eine Verbesserung des EBITDA von 6,2 auf 26,6 Mio. Euro ermöglicht. Im laufenden Schlussquartal seien bereits weitere Veräußerungen abgeschlossen worden, denen zum Jahresende noch mehrere folgen sollen. Auf der Basis sehe sich das Unternehmen gut auf Kurs, die unveränderte Zielspanne für das EBITDA, die sich auf 70 bis 110 Mio. Euro belaufe, zu erreichen.

Das sehen die Analysten genauso und taxieren das für 2025 geschätzte EBITDA unverändert auf 83,5 Mio. Euro. Außerdem sehen sie das Unternehmen durch ein wachsendes eigenes Portfolio, eine starke Projektpipeline und ein ausgeweitetes Servicegeschäft gut gerüstet, um in einem anspruchsvoller werdenden Marktumfeld weitere deutliche Ertragssteigerungen zu erzielen.

Das komme in einem nur minimal reduzierten Kursziel von 16,00 Euro (zuvor: 16,20 Euro) zum Ausdruck. Da die Aktie zuletzt deutlich nachgegeben habe, was mutmaßlich auch auf Gewinnwarnungen von Konkurrenten und ein negativeres Sentiment zum Sektor zurückzuführen sei, ergebe sich im Analysten-Modell inzwischen ein relativ hohes Aufwärtspotenzial. PNE sei in seinem Markt sehr gut positioniert, daher bestätigen die Analysten das Urteil „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 17.11.2025 um 9:15 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 17.11.2025 um 8:35 Uhr fertiggestellt und am 17.11.2025 um 9:00 Uhr  veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2025/11/2025-11-17-SMC-Comment-PNE_frei.pdf

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Zusammenfassung: PNE Kaufen

Unternehmen:
PNE AG		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
10,60 €		 Abst. Kursziel*:
50,94%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
10,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
51,52%
Analyst Name:
Holger Steffen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PNE AG

09:19 PNE Kaufen SMC Research
19.08.25 PNE Kaufen SMC Research
18.08.25 PNE Buy Warburg Research
13.05.25 PNE kaufen Warburg Research
13.05.25 PNE Halten SMC Research
mehr Analysen

Nachrichten zu PNE AG

StockXperts PNE: Zahlreiche Projektverkäufe vor Abschluss PNE: Zahlreiche Projektverkäufe vor Abschluss
Aktien-Global PNE: Zahlreiche Projektverkäufe vor Abschluss
finanzen.net PNE informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX liegt zum Ende des Freitagshandels im Minus
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: So performt der SDAX am Nachmittag
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag im Minus
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: TecDAX fällt zum Start des Freitagshandels zurück
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsende im Plus
finanzen.net Schwacher Handel: TecDAX schwächelt schlussendlich
EQS Group EQS-News: Quarterly results: PNE AG on the home stretch for a successful FY 2025
reNEWS PNE wins two French onshore wind contracts
EQS Group EQS-News: PNE wins bids in wind tender in France
EQS Group EQS-PVR: PNE AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
reNEWS PNE sells two French wind farms totalling 25.7MW
EQS Group EQS-News: PNE sells two wind farm projects in France with a total capacity of 25.7 MW
EQS Group EQS-PVR: PNE AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Green electricity for German production sites: PNE and Infineon sign long-term supply contract
