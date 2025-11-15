SMC Research

PNE Kaufen

09:19 Uhr

PNE hat nach Darstellung von SMC-Research im dritten Quartal schon einige Projekt verkauft und das EBITDA nach neun Monaten bereits deutlich verbessert. Weitere Veräußerungen im Schlussquartal sollen die Erreichung der Jahresprognose sicherstellen. SMC-Analyst Holger Steffen sieht für die Aktie vor diesem Hintergrund nach dem jüngsten deutlichen Kursrückgang nun ein erhebliches Kurspotenzial.

Wie angekündigt, habe PNE laut SMC-Reseach im dritten Quartal die für das laufende Jahr anvisierten Projektverkäufe gestartet. Das habe nach neun Monaten bereits eine Verbesserung des EBITDA von 6,2 auf 26,6 Mio. Euro ermöglicht. Im laufenden Schlussquartal seien bereits weitere Veräußerungen abgeschlossen worden, denen zum Jahresende noch mehrere folgen sollen. Auf der Basis sehe sich das Unternehmen gut auf Kurs, die unveränderte Zielspanne für das EBITDA, die sich auf 70 bis 110 Mio. Euro belaufe, zu erreichen.

Das sehen die Analysten genauso und taxieren das für 2025 geschätzte EBITDA unverändert auf 83,5 Mio. Euro. Außerdem sehen sie das Unternehmen durch ein wachsendes eigenes Portfolio, eine starke Projektpipeline und ein ausgeweitetes Servicegeschäft gut gerüstet, um in einem anspruchsvoller werdenden Marktumfeld weitere deutliche Ertragssteigerungen zu erzielen.

Das komme in einem nur minimal reduzierten Kursziel von 16,00 Euro (zuvor: 16,20 Euro) zum Ausdruck. Da die Aktie zuletzt deutlich nachgegeben habe, was mutmaßlich auch auf Gewinnwarnungen von Konkurrenten und ein negativeres Sentiment zum Sektor zurückzuführen sei, ergebe sich im Analysten-Modell inzwischen ein relativ hohes Aufwärtspotenzial. PNE sei in seinem Markt sehr gut positioniert, daher bestätigen die Analysten das Urteil „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 17.11.2025 um 9:15 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 17.11.2025 um 8:35 Uhr fertiggestellt und am 17.11.2025 um 9:00 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2025/11/2025-11-17-SMC-Comment-PNE_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: PNE