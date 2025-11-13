DAX24.303 -0,3%Est505.798 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,95 +2,5%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.684 +1,2%Euro1,1615 +0,2%Öl62,71 +0,1%Gold4.236 +0,9%
Trotz schwachem Windjahr

PNE-Aktie in Grün: Umsatz verdoppelt - Ziele für das Gesamtjahr bestätigt

13.11.25 09:38 Uhr
PNE-Aktie stärker: Ziele bekräftigt - Trotz Flaute bleibt das Unternehmen auf Kurs! | finanzen.net

Der Windparkbetreiber PNE sieht sich nach neun Monaten auf Kurs zu den Jahreszielen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PNE AG
10,90 EUR 0,64 EUR 6,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

PNE befinde sich auf der Zielgeraden für ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025, sagte Chef Heiko Wuttke laut Mitteilung bei der Vorlage des Quartalsberichts am Donnerstag in Cuxhaven. Der Manager bestätigte die Jahresprognose. Nach dem schwachen Jahresstart mit für PNE ungünstigen Windverhältnissen, haben sich diese mittlerweile etwas verbessert. Insgesamt bleibe 2025 ein bisher ein schwaches Windjahr und die Stromproduktion der PNE-Windparks war entsprechend niedriger als erwartet. Gleichzeitig kommt das Unternehmen bei den Projektverkäufen aber voran und Wuttke erwartet im vierten Quartal weitere Verkäufe in Deutschland, Polen oder Frankreich.

Die Gesamtleistung von PNE stieg in den ersten neun Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ein Viertel auf fast 264 Millionen Euro. Der Umsatz verdoppelte sich nahezu auf gut 142 Millionen Euro. Davon blieben vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) mit knapp 27 Millionen Euro mehr als viermal so viel wie zuvor. Unterm Strich reduzierte sich der Verlust von gut 49 auf nun gut 36 Millionen Euro.

Via XETRA gewinnt die PNE-Aktie zeitweise 3,97 Prozent auf 10,48 Euro.

/lew/stk

CUXHAVEN (dpa-AFX)

Bildquellen: PNE

Nachrichten zu PNE AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu PNE AG

DatumRatingAnalyst
19.08.2025PNE KaufenSMC Research
18.08.2025PNE BuyWarburg Research
13.05.2025PNE KaufenWarburg Research
13.05.2025PNE HaltenSMC Research
01.04.2025PNE BuyWarburg Research
