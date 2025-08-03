DAX 24.296 -0,1%ESt50 5.447 +0,2%Top 10 Crypto 15,93 +0,0%Dow 44.912 -0,1%Nas 21.630 +0,0%Bitcoin 98.473 -1,2%Euro 1,1683 +0,2%Öl 66,07 -0,6%Gold 3.338 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Bayer BAY001 UnitedHealth 869561 TUI TUAG50 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 BASF BASF11 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neues Ukraine-Treffen im Fokus: DAX stabil -- Asiens Börsen uneins -- Palo Alto Networks-Gewinn enttäuscht - Ausblick macht Hoffnung -- NVIDIA, Rüstungsaktien, Apple, Novo Nordisk, Intel im Fokus
Top News
Intel: Softbank beteiligt sich mit 2 Mrd. USD und verweist auf Intels jahrzehntelange Führungsrolle Intel: Softbank beteiligt sich mit 2 Mrd. USD und verweist auf Intels jahrzehntelange Führungsrolle
NVIDIA-Aktie im Blick: Neue KI-Chips für China inmitten regulatorischer Unsicherheit? NVIDIA-Aktie im Blick: Neue KI-Chips für China inmitten regulatorischer Unsicherheit?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

PNE Aktie

Kaufen
Verkaufen
PNE Aktien-Sparplan
14,42 EUR +0,30 EUR +2,12 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,11 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,36%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0JBPG

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A0JBPG2

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol PNWDF

SMC Research

PNE Kaufen

09:34 Uhr
PNE Kaufen
Aktie in diesem Artikel
PNE AG
14,42 EUR 0,30 EUR 2,12%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

Nach Darstellung von SMC-Research hat PNE im ersten Halbjahr 2025 noch ein geringes EBITDA erzielt, das wird sich im zweiten Halbjahr nach den Erwartungen des Vorstands aber mit einigen Projektverkäufen ändern. SMC-Analyst Holger Steffen belässt sein Kursziel bei 16,20 Euro und stuft die Aktie nach einer zuletzt schwächeren Kursentwicklung von „Hold“ auf „Buy“ hoch.

PNE habe laut SMC-Research im ersten Halbjahr keine Projekte verkauft und deshalb nur ein geringes EBITDA von 4,7 Mio. Euro erzielt. Doch dieses Bild werde sich im zweiten Halbjahr deutlich ändern. Im Juli und August seien bereits die Rechte an einem Windpark in Frankreich und ein im Bau befindlicher Windpark in Deutschland verkauft worden. Derzeit laufen viele weitere Verkaufsprozesse, von denen einige bis zum Jahresende abgeschlossen werden sollen, so die Analysten. Der Vorstand erwarte daher ein starkes zweites Halbjahr und eine Erfüllung der Prognose, die ein EBITDA von 70 bis 110 Mio. Euro vorsehet. Die Analysten sehen das genauso und rechnen unverändert mit einem Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 83,5 Mio. Euro.

Für die Zeit danach erwarten die Analysten aufgrund der durchdachten Expansionsstrategie, des fortschreitenden Ausbaus des eigenen Portfolios, der großen Projektpipeline und des synergetischen Ausbaus der Serviceaktivitäten weitere deutliche Ertragszuwächse.

Das spiegele sich in ihrem unveränderten Kursziel von 16,20 Euro wider. Da der Aktienkurs zuletzt etwas zurückgegangen sei, eröffne das nun ein zweistelliges Kurspotenzial von 13 Prozent. Auf der Basis ändert sich ihr Urteil von „Hold“ auf „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 19.08.2025 um 9:30 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 19.08.2025 um 7:50 Uhr fertiggestellt und am 19.08.2025 um 9:15 Uhr veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2025/08/2025-08-19-SMC-Update-PNE_frei.pdf

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: PNE

Zusammenfassung: PNE Kaufen

Unternehmen:
PNE AG		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
16,20 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
14,40 €		 Abst. Kursziel*:
12,50%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
14,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,34%
Analyst Name:
Holger Steffen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,34 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PNE AG

09:34 PNE Kaufen SMC Research
18.08.25 PNE Buy Warburg Research
13.05.25 PNE kaufen Warburg Research
13.05.25 PNE Halten SMC Research
01.04.25 PNE Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Fluor Corp.

finanzen.net Portfolio-Einblick Einhorn-Depot mit neuer Spitzenaktie: So hat Greenlight Capital im 2. Quartal 2025 investiert Einhorn-Depot mit neuer Spitzenaktie: So hat Greenlight Capital im 2. Quartal 2025 investiert
finanzen.net Fluor: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net Ausblick: Fluor präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
finanzen.net Erste Schätzungen: Fluor legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
TraderFox Fluor: Ingenieursdienstleister im Aufwind! Massive Auftragseingänge im Milliardenbereich!
TraderFox Fluor - US-Ingenieur-Dienstleister profitiert massiv von der Renaissance im US-Atomkraftsektor!
finanzen.net Ausblick: Fluor gewährt Anlegern Blick in die Bücher
finanzen.net Fluor: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Ausblick: Fluor gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Benzinga P/E Ratio Insights for Fluor
MotleyFool 1 Green Flag for Fluor Stock Right Now
Benzinga 7 Analysts Assess Fluor: What You Need To Know
MotleyFool Fluor (FLR) Q2 Profit Drops 60%
MotleyFool Why Fluor Stock Is Crashing Today
Benzinga Coinbase Posts Downbeat Q2 Results, Joins Amazon, Fluor, Bloom Energy And Other Big Stocks Moving Lower In Friday&#39;s Pre-Market Session
Zacks Fluor (FLR) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
Benzinga Fluor Earnings Preview
RSS Feed
Fluor Corp. zu myNews hinzufügen