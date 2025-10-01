DAX23.965 +0,4%Est505.548 +0,3%MSCI World4.310 +0,1%Top 10 Crypto16,08 +1,4%Nas22.660 +0,3%Bitcoin99.116 +2,0%Euro1,1747 +0,1%Öl65,47 -2,4%Gold3.870 +0,3%
Energiepark "Niederkrüchten"

PNE-Aktie steigt: Zuschlag bei Windenergieanlagen

01.10.25 14:50 Uhr
PNE-Aktie im Aufwind: Zuschlag für 143 Megawatt Windenergie | finanzen.net

Die PNE-Gruppe hat den Zuschlag für Windenergieanlagen an Land in drei Bundesländern mit einer Gesamtleistung von gut 143 Megawatt erhalten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PNE AG
13,08 EUR 0,26 EUR 2,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie der im SDAX und TecDAX notierte Windparkprojektierer mitteilte, wird das Unternehmen in Nordrhein-Westfalen den Energiepark "Niederkrüchten" mit fünf Windenergieanlagen und einer Leistung vom 36,0 Megawatt (MW) errichten.

In Brandenburg erhielt PNE bei Erweiterung des Windparks "Gerdshagen" mit einer Windenergieanlage und einer Leistung von 7,2 MW in der Ausschreibung den Zuschlag. In Niedersachsen entsteht das Repowering-Projekt "Hassendorf" mit zwei Windenergieanlagen und einer Gesamtleistung von 14,4 Megawatt.

Ebenfalls in Niedersachsen sollen im Windpark "Überhäsiges Viertel" insgesamt zwölf Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 85,8 MW entstehen. Hierbei handelt es sich laut Mitteilung um ein Kooperationsprojekt zwischen Volksbanken im Landkreis Cloppenburg und PNE.

Die PNE-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 2,27 Prozent höher bei 13,50 Euro.

DJG/uxd/brb

DOW JONES

