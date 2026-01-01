WOCHENVORSCHAU/12. bis 18. Januar (3. KW)

===

M O N T A G, 12. Januar 2026

- US/US-Präsident Trump, Rede zur Lage der Nation

D I E N S T A G, 13. Januar 2026

07:00 CH/Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Jahresumsatz

07:00 DE/Südzucker AG, Ergebnis 3Q

*** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 4Q

*** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 4Q

*** 14:30 US/Verbraucherpreise Dezember

*** 16:00 US/Neubauverkäufe September/Oktober

*** 22:00 US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede bei Veranstaltung

der CFA Society Washington

*** - DE/Munich Re, Naturkatastrophenbericht 2025

M I T T W O C H, 14. Januar 2026

*** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 4Q (14:30 Investorenkonferenz)

*** 14:30 US/Erzeugerpreise November

*** 14:30 US/Leistungsbilanz 3Q

*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz November

*** 15:50 US/Philadelphia-Fed-Präsidentin Paulson, Rede bei Veranstaltung

der Chamber of Commerce for Greater Philadelphia

*** 16:00 US/Lagerbestand Oktober

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy

Information Administration (EIA) Vorwoche

*** 20:00 US/New-York-Fed-Präsident Williams, Rede bei Veranstaltung

"An Economy That Works for All"

*** - CN/Handelsbilanz Dezember

*** - AT/Opec-Monatsbericht

D O N N E R S T A G, 15. Januar 2026

*** 02:00 KR/Bank of Korea, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 07:00 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Trading Update 3Q

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Dezember

*** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 4Q

*** 08:00 GB/BIP November

*** 08:00 DE/Großhandelspreise Dezember

08:00 DE/Baupreise für Wohngebäude November

*** 10:00 DE/BIP (1. Schätzung zum Gesamtjahr) 2025

*** 10:00 EU/EZB-Wirtschaftsbericht

*** 11:00 EU/Handelsbilanz November

*** 11:00 EU/Industrieproduktion November

*** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 4Q

*** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 4Q

*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Dezember

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Import- und Exportpreise November

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Januar

*** 14:30 US/Empire-State-Manufacturing-Index Januar

*** - US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede bei

VBA/VA Chamber Financial Forecast event

F R E I T A G, 16. Januar 2026

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Dezember

08:00 DE/Baugenehmigungen November

*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Dezember

===

