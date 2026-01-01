WOCHENVORSCHAU/12. bis 18. Januar (3. KW)
M O N T A G, 12. Januar 2026
- US/US-Präsident Trump, Rede zur Lage der Nation
D I E N S T A G, 13. Januar 2026
07:00 CH/Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Jahresumsatz
07:00 DE/Südzucker AG, Ergebnis 3Q
*** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 4Q
*** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 4Q
*** 14:30 US/Verbraucherpreise Dezember
*** 16:00 US/Neubauverkäufe September/Oktober
*** 22:00 US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede bei Veranstaltung
der CFA Society Washington
*** - DE/Munich Re, Naturkatastrophenbericht 2025
M I T T W O C H, 14. Januar 2026
*** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 4Q (14:30 Investorenkonferenz)
*** 14:30 US/Erzeugerpreise November
*** 14:30 US/Leistungsbilanz 3Q
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz November
*** 15:50 US/Philadelphia-Fed-Präsidentin Paulson, Rede bei Veranstaltung
der Chamber of Commerce for Greater Philadelphia
*** 16:00 US/Lagerbestand Oktober
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy
Information Administration (EIA) Vorwoche
*** 20:00 US/New-York-Fed-Präsident Williams, Rede bei Veranstaltung
"An Economy That Works for All"
*** - CN/Handelsbilanz Dezember
*** - AT/Opec-Monatsbericht
D O N N E R S T A G, 15. Januar 2026
*** 02:00 KR/Bank of Korea, Ergebnisse des geldpolitischen Rats
*** 07:00 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Trading Update 3Q
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Dezember
*** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 4Q
*** 08:00 GB/BIP November
*** 08:00 DE/Großhandelspreise Dezember
08:00 DE/Baupreise für Wohngebäude November
*** 10:00 DE/BIP (1. Schätzung zum Gesamtjahr) 2025
*** 10:00 EU/EZB-Wirtschaftsbericht
*** 11:00 EU/Handelsbilanz November
*** 11:00 EU/Industrieproduktion November
*** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 4Q
*** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 4Q
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Dezember
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise November
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Januar
*** 14:30 US/Empire-State-Manufacturing-Index Januar
*** - US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede bei
VBA/VA Chamber Financial Forecast event
F R E I T A G, 16. Januar 2026
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Dezember
08:00 DE/Baugenehmigungen November
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Dezember
