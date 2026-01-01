WOCHENVORSCHAU/5. bis 11. Januar (2. KW)

===

M O N T A G, 5. Januar 2026

*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) Ratingdog nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember

Wer­bung Wer­bung

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Januar

*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Dezember

18:00 US/Robert Bosch GmbH, Consumer Electronics Show (CES) Press Conference

- RU,SE/Börsenfeiertag: Russland, Verkürzter Börsenhandel in Schweden

D I E N S T A G, 6. Januar 2026

*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Dezember

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember

Wer­bung Wer­bung

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Dezember

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Dezember

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern,

Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) Dezember

Wer­bung Wer­bung

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Dezember

11:30 DE/Auktion 2,00-prozentiger Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit

Dezember 2027 im Volumen von 6 Mrd EUR

*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Dezember

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Dezember

*** - US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede bei

Raleigh economic forecast event

- FI,RU,SE/Börsenfeiertag: Finnland, Russland, Schweden

M I T T W O C H, 7. Januar 2026

07:00 DE/Grenke AG, Neugeschäft 4Q

*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz November

08:00 DE/Erwerbstätigkeit November

*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Dezember

*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Dezember

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Dezember

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036

im Volumen von 6 Mrd EUR

*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Dezember

*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy

Information Administration (EIA) Vorwoche

- RU/Börsenfeiertag

D O N N E R S T A G, 8. Januar 2026

*** 08:00 DE/Auftragseingang November

*** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe November

*** 08:30 CH/Verbraucherpreise Dezember

*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage November

*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten November

*** 11:00 EU/Erzeugerpreise November

*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Dezember

11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Dezember

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 3Q

*** 14:30 US/Handelsbilanz Oktober

*** - DE/Traton SE, Pre-Close 4Q

*** - NL/ING Groep NV, Update zum Geschäftsverlauf 4Q 2025

- RU/Börsenfeiertag

F R E I T A G, 9. Januar 2026

*** 02:30 CN/Verbraucherpreise Dezember

*** 02:30 CN/Erzeugerpreise Dezember

*** 08:00 DE/Handelsbilanz November

*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe November

*** 08:00 DE/Lkw-Maut-Fahrleistungsindex Dezember

*** 08:00 DE/Dienstleistungsumsatz Oktober

*** 08:45 FR/Industrieproduktion November

*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz November

*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Dezember

*** 14:30 US/Baubeginne und Baugenehmigungen September

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Januar

- RU/Börsenfeiertag

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 02, 2026 08:45 ET (13:45 GMT)