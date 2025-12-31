Eigengeschäft von Führungskräften: Die Auswirkung auf die Nordex-Aktie
Directors' Dealings: So reagierte die Nordex-Aktie.
Zu Insidertrades kam es am 29.12.2025 bei Nordex. Der Handel wurde am 30.12.2025 gemeldet. Von Vorstand Hartmann, Dr. Ilya wurden am 29.12.2025 Nordex-Papiere gekauft. Für je 28,64 EUR wurden 105 Nordex-Papiere erstanden. Die Nordex-Aktie musste letztlich Verluste hinnehmen. Im FSE-Handel ging es um 0,10 Prozent auf 28,80 EUR abwärts.
Am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin stieg die Nordex-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 0,90 Prozent auf 29,10 EUR. Im FSE-Handel wechselten 3.062 Nordex-Aktien den Besitzer. Der Börsenwert von Nordex beläuft sich aktuell auf 6,85 Mrd. Euro. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 236.450.000 Papiere.
Zuvor wurden Directors' Dealings von Hartmann, Dr. Ilya am 04.08.2025 verzeichnet. Das Portfolio von Hartmann, Dr. Ilya verzeichnete zu diesem Zeitpunkt eine Erhöhung um 2.915 Anteile zu jeweils 22,38 EUR.
