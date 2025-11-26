Nordex Aktie
Marktkap. 6,08 Mrd. EURKGV 301,34 Div. Rendite 0,00%
WKN A0D655
ISIN DE000A0D6554
Symbol NRDXF
Nordex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Von dem Windkraft-Anlagenbauer habe es ein rein auf den Investorendialog ausgerichtetes Treffen gegeben, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Fokus habe vor allem auf der Auftragsdynamik, den Profitabilitätsaussichten sowie der Aktionärsrendite gelegen./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nordex
Zusammenfassung: Nordex Buy
|Unternehmen:
Nordex AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
31,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
26,42 €
|Abst. Kursziel*:
17,34%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
26,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,98%
|
Analyst Name:
Martin Comtesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,12 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
