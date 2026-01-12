DAX25.356 -0,2%Est506.011 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,33 +1,3%Nas23.734 +0,3%Bitcoin78.939 +1,0%Euro1,1668 ±-0,0%Öl64,67 +0,6%Gold4.584 -0,3%
Verkaufszahlen

Lindt & Sprüngli-Aktie dennoch tiefer: Wachstum dank Preiserhöhungen - höher als erwartet

13.01.26 11:17 Uhr
Lindt & Sprüngli-Aktie verliert trotzdem: Prognosen geschlagen - Organisches Wachstum klettert | finanzen.net

Lindt & Sprüngli hat 2025 weniger Schokolade verkauft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
113.800,00 CHF -3.400,00 CHF -2,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Den Umsatz konnte der Luxusschokolade-Hersteller trotzdem steigern - dank einer aggressiven Preisstrategie. Das Unternehmen aus Kilchberg steigerte laut Mitteilung vom Dienstag im vergangenen Jahr den Umsatz mit Lindorkugeln, Pralinés, Schoggihasen und Dubaischokolade um 8,2 Prozent auf 5,92 Milliarden Franken. Es ist das dritte Mal in der Unternehmensgeschichte, dass die 5-Milliarden-Marke übertroffen wurde.

Der starke Franken schmälerte das Umsatzwachstum um 3,9 Prozent. Organisch, also ohne Währungseffekte, lag das Wachstum bei 12,4 Prozent. Das ist mehr, als Experten erwartet hatten. Das Erlösplus ging vor allem auf satte Preiserhöhungen zur Kompensation hoher Kakaopreise im Umfang von 19 Prozent zurück. Das Verkaufsvolumen war damit deutlich rückläufig, die markant erhöhten Preise machten den Rückgang aber mehr als wett.

Lindt nennt die genauen Volumenzahlen in der Meldung nicht. Es heißt lediglich, die verkaufte Schokoladenmenge sei in der gesamten Branche rückläufig gewesen. Lindt-&-Sprüngli-Chef Adalbert Lechner hatte außerdem im Dezember in einem Interview erklärt, dass Preiserhöhungen und Volumenrückgänge für das Gesamtjahr höher als die 15,8 respektive 4,6 Prozent im ersten Halbjahr ausfallen würden.

Das Geschäft angetrieben habe der anhaltende globale Trend zu hochwertigen Produkten und zur Premiumisierung sowie die weltweite Einführung der Lindt Dubai Style Chocolate, schrieb Lindt.

"Die Konsumentinnen und Konsumenten sehnen sich weiterhin nach Qualität, nach Momenten des Glücks, nach einem kleinen, besonderen Genuss - und als Premiummarke bedienen wir diese Nachfrage", wurde der Unternehmenschef Lechner in der Mitteilung zitiert.

Mit den vorgelegten Zahlen liegt Lindt beim wichtigen organischen Wachstum über dem erst im Sommer erhöhten Ziel von 9 bis 11 Prozent. Von der Nachrichtenagentur AWP befragte Analysten hatten im Durchschnitt mit einer Wachstumsrate von lediglich 11,5 Prozent gerechnet. Im Vorjahr lag das organische Wachstum bei 7,8 Prozent.

Das Wachstum fiel in den Regionen unterschiedlich aus. Europa habe mit einem organischen Umsatzwachstum von 15,3 Prozent die stärkste Dynamik gezeigt, während Nordamerika trotz schwierigem Umfeld um 8,9 Prozent zulegte und die Wachstumsrate im zweiten Halbjahr deutlich beschleunigte. Die Region "Rest der Welt" habe mit einem Plus von 11,7 Prozent ebenfalls zweistellig zugelegt, getragen von starken Zuwächsen in mehreren Schlüsselmärkten.

Gewinn- und Margenzahlen wurden noch nicht bekannt gegeben. Sie folgen zusammen mit den Detailzahlen am 10. März. Lindt & Sprüngli rechnet für 2025 mit einem Anstieg der operativen Marge gemessen am Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) am unteren Ende der Bandbreite von 20 bis 40 Basispunkten. Ab 2026 bestätige der Konzern seine mittel- bis langfristigen Ziele mit einem organischen Umsatzwachstum von sechs bis acht Prozent und einer jährlichen Margenverbesserung von 20 bis 40 Basispunkten.

Die Lindt-Aktie verliert im Schweizer Handel zeitweise 1,54 Prozent auf 115'400 Franken.

/to/uh/AWP/zb

KILCHBERG (dpa-AFX)

