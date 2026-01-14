Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende freundlich

NASDAQ 100-Kursentwicklung

Heute zeigten sich die Anleger in New York optimistisch.

Schlussendlich verbuchte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 0,32 Prozent auf 25.547,08 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 1,18 Prozent stärker bei 25.767,30 Punkten, nach 25.465,94 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 25.781,03 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25.520,20 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 0,272 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.12.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 25.067,26 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 15.10.2025, den Stand von 24.745,36 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 15.01.2025, bei 21.237,85 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,35 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 25.873,18 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 25.086,36 Punkten.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell KLA-Tencor (+ 7,70 Prozent auf 1.544,96 USD), Applied Materials (+ 5,69 Prozent auf 319,08 USD), ASML (+ 5,37 Prozent auf 1.331,60 USD), Lam Research (+ 4,16 Prozent auf 217,47 USD) und Baker Hughes (+ 4,04 Prozent auf 52,00 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-4,70 Prozent auf 170,91 USD), Charter A (-3,82 Prozent auf 194,61 USD), Atlassian (-2,66 Prozent auf 128,45 USD), AstraZeneca (-2,44 Prozent auf 93,99 USD) und Vertex Pharmaceuticals (-2,36 Prozent auf 438,92 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 53.922.875 Aktien gehandelt. Mit 3,883 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Die Charter A-Aktie hat mit 4,77 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Mit 6,62 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.net