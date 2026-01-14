DAX25.352 +0,3%Est506.041 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,74 -3,9%Nas23.530 +0,3%Bitcoin82.350 -1,2%Euro1,1609 -0,3%Öl63,82 -2,4%Gold4.616 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich stärker -- US-Börsen schließen im Plus -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- Blackstone, TUI, NVIDIA, BYD, DroneShield, Honeywell, thyssenkrupp, Rüstungsaktien, Microsoft im Fokus
Top News
"Schrott"-Anlage?: US-Ökonom Peter Schiff warnt vor Strategys Bitcoin-Strategie "Schrott"-Anlage?: US-Ökonom Peter Schiff warnt vor Strategys Bitcoin-Strategie
Portfolio-Update: Westwing: Die Erntezeit steht an Portfolio-Update: Westwing: Die Erntezeit steht an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
NASDAQ 100-Kursentwicklung

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende freundlich

15.01.26 22:33 Uhr
Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende freundlich | finanzen.net

Heute zeigten sich die Anleger in New York optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Applied Materials Inc.
280,80 EUR 27,10 EUR 10,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ASML Holding NV NY Registered Shs
1.150,00 EUR 65,00 EUR 5,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AstraZeneca PLC (spons. ADRs)
82,00 EUR 1,50 EUR 1,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Atlassian
114,00 EUR -0,34 EUR -0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Baker Hughes Inc.
44,81 EUR 2,83 EUR 6,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Charter Inc (A) (Charter Communications)
166,98 EUR -6,20 EUR -3,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JD.com Inc (spons. ADRs)
25,45 EUR -0,25 EUR -0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
KLA-Tencor Corp.
1.330,60 EUR 106,60 EUR 8,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
20,89 EUR -0,04 EUR -0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lam Research Corp.
191,92 EUR 12,68 EUR 7,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
160,58 EUR 3,70 EUR 2,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
150,05 EUR -3,95 EUR -2,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vertex Pharmaceuticals Inc.
378,50 EUR -9,05 EUR -2,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
25.547,1 PKT 81,1 PKT 0,32%
Charts|News|Analysen

Schlussendlich verbuchte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 0,32 Prozent auf 25.547,08 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 1,18 Prozent stärker bei 25.767,30 Punkten, nach 25.465,94 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 25.781,03 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25.520,20 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 0,272 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.12.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 25.067,26 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 15.10.2025, den Stand von 24.745,36 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 15.01.2025, bei 21.237,85 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,35 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 25.873,18 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 25.086,36 Punkten.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell KLA-Tencor (+ 7,70 Prozent auf 1.544,96 USD), Applied Materials (+ 5,69 Prozent auf 319,08 USD), ASML (+ 5,37 Prozent auf 1.331,60 USD), Lam Research (+ 4,16 Prozent auf 217,47 USD) und Baker Hughes (+ 4,04 Prozent auf 52,00 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-4,70 Prozent auf 170,91 USD), Charter A (-3,82 Prozent auf 194,61 USD), Atlassian (-2,66 Prozent auf 128,45 USD), AstraZeneca (-2,44 Prozent auf 93,99 USD) und Vertex Pharmaceuticals (-2,36 Prozent auf 438,92 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 53.922.875 Aktien gehandelt. Mit 3,883 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Die Charter A-Aktie hat mit 4,77 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Mit 6,62 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Applied Materials und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Applied Materials

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Applied Materials

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
08:01NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08:01NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen