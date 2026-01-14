Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 legt nachmittags zu

NASDAQ 100-Performance im Fokus

Der NASDAQ 100 performt am Donnerstag positiv.

Um 20:00 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,97 Prozent fester bei 25.713,39 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 1,18 Prozent höher bei 25.767,30 Punkten, nach 25.465,94 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 25.644,82 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.781,03 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ 100 bereits um 0,377 Prozent zu. Vor einem Monat, am 15.12.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 25.067,26 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 15.10.2025, bei 24.745,36 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 15.01.2025, bei 21.237,85 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 2,01 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 25.873,18 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 25.086,36 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell KLA-Tencor (+ 8,88 Prozent auf 1.561,88 USD), Applied Materials (+ 7,54 Prozent auf 324,65 USD), ASML (+ 6,30 Prozent auf 1.343,30 USD), Lam Research (+ 6,04 Prozent auf 221,40 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 5,68 Prozent auf 236,31 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Charter A (-2,97 Prozent auf 196,33 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-2,43 Prozent auf 174,98 USD), Cognizant (-2,32 Prozent auf 84,69 USD), AstraZeneca (-2,21 Prozent auf 94,21 USD) und CoStar Group (-2,02 Prozent auf 62,58 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 29.253.369 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,883 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Die Charter A-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net