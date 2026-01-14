DAX25.352 +0,3%Est506.041 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,97 -2,1%Nas23.636 +0,7%Bitcoin82.474 -1,0%Euro1,1618 -0,2%Öl63,78 -2,5%Gold4.620 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich stärker -- US-Börsen im Plus -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- TUI, NVIDIA, BYD, DroneShield, Honeywell, thyssenkrupp, Rüstungsaktien, VW, Richemont, Microsoft, RWE im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: Indra Sistemas, secunet und Bilfinger Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: Indra Sistemas, secunet und Bilfinger
Solana: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht Solana: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
NASDAQ 100-Performance im Fokus

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 legt nachmittags zu

15.01.26 20:02 Uhr
Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 legt nachmittags zu | finanzen.net

Der NASDAQ 100 performt am Donnerstag positiv.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
202,35 EUR 11,91 EUR 6,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Applied Materials Inc.
281,00 EUR 27,30 EUR 10,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ASML Holding NV NY Registered Shs
1.150,00 EUR 65,00 EUR 5,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AstraZeneca PLC (spons. ADRs)
82,00 EUR 1,50 EUR 1,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Charter Inc (A) (Charter Communications)
173,16 EUR -0,02 EUR -0,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cognizant Corp.
74,33 EUR 2,54 EUR 3,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CoStar Group Inc.
54,09 EUR 1,89 EUR 3,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JD.com Inc (spons. ADRs)
25,55 EUR -0,15 EUR -0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
KLA-Tencor Corp.
1.342,80 EUR 118,80 EUR 9,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
20,82 EUR -0,10 EUR -0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lam Research Corp.
191,92 EUR 12,68 EUR 7,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
162,64 EUR 5,76 EUR 3,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
150,70 EUR -3,30 EUR -2,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
25.665,8 PKT 199,8 PKT 0,78%
Charts|News|Analysen

Um 20:00 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,97 Prozent fester bei 25.713,39 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 1,18 Prozent höher bei 25.767,30 Punkten, nach 25.465,94 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 25.644,82 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.781,03 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ 100 bereits um 0,377 Prozent zu. Vor einem Monat, am 15.12.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 25.067,26 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 15.10.2025, bei 24.745,36 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 15.01.2025, bei 21.237,85 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 2,01 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 25.873,18 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 25.086,36 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell KLA-Tencor (+ 8,88 Prozent auf 1.561,88 USD), Applied Materials (+ 7,54 Prozent auf 324,65 USD), ASML (+ 6,30 Prozent auf 1.343,30 USD), Lam Research (+ 6,04 Prozent auf 221,40 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 5,68 Prozent auf 236,31 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Charter A (-2,97 Prozent auf 196,33 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-2,43 Prozent auf 174,98 USD), Cognizant (-2,32 Prozent auf 84,69 USD), AstraZeneca (-2,21 Prozent auf 94,21 USD) und CoStar Group (-2,02 Prozent auf 62,58 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 29.253.369 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,883 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Die Charter A-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: AMD (Advanced Micro Devices) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf AMD (Advanced Micro Devices)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AMD (Advanced Micro Devices)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
08:01NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08:01NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen