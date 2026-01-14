DAX25.286 -0,5%Est506.005 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,26 +3,1%Nas23.472 -1,0%Bitcoin83.302 +1,8%Euro1,1646 ±0,0%Öl65,27 -0,3%Gold4.617 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 SAP 716460 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Minus -- Wall Street fällt -- NVIDIA: Exportgenehmigung für China & Milliardendeal mit Eli Lilly -- Gold und Silber, Lufthansa, Krypto, Bayer, Alibaba, Moderna im Fokus
Top News
Core-Satellite-Strategie: So strukturieren Sie Ihr ETF-Portfolio 2026 Core-Satellite-Strategie: So strukturieren Sie Ihr ETF-Portfolio 2026
TSMC-Aktie im Blick: Taiwan Semiconductor Manufacturing stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor TSMC-Aktie im Blick: Taiwan Semiconductor Manufacturing stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
NASDAQ 100-Performance

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 gibt zum Handelsende nach

14.01.26 22:32 Uhr
Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 gibt zum Handelsende nach | finanzen.net

NASDAQ 100-Kurs am dritten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbnb
112,64 EUR -4,74 EUR -4,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AppLovin Corp
518,50 EUR -41,00 EUR -7,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Atlassian
114,34 EUR -8,58 EUR -6,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Biogen Inc
145,30 EUR -7,70 EUR -5,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Charter Inc (A) (Charter Communications)
173,18 EUR 3,56 EUR 2,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cognizant Corp.
71,79 EUR -0,90 EUR -1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CoStar Group Inc.
52,20 EUR 2,13 EUR 4,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
41,74 EUR 1,10 EUR 2,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intuit Inc.
482,20 EUR -39,10 EUR -7,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JD.com Inc (spons. ADRs)
25,70 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
20,92 EUR 0,67 EUR 3,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
156,88 EUR -2,52 EUR -1,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
154,00 EUR 5,35 EUR 3,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
25.465,9 PKT -276,0 PKT -1,07%
Charts|News|Analysen

Der NASDAQ 100 notierte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 1,07 Prozent tiefer bei 25.465,94 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,646 Prozent leichter bei 25.575,57 Punkten, nach 25.741,95 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 25.266,20 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25.624,19 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ 100 bereits um 0,589 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wies der NASDAQ 100 25.196,73 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 14.10.2025, lag der NASDAQ 100 bei 24.579,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.01.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 20.757,41 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 3,66 Prozent auf 179,33 USD), Kraft Heinz Company (+ 3,45 Prozent auf 24,32 USD), CoStar Group (+ 3,32 Prozent auf 63,87 USD), Intel (+ 3,02 Prozent auf 48,72 USD) und Cognizant (+ 2,64 Prozent auf 86,70 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen AppLovin (-7,61 Prozent auf 617,76 USD), Intuit (-6,39 Prozent auf 566,60 USD), Airbnb (-5,20 Prozent auf 132,79 USD), Biogen (-5,04 Prozent auf 169,31 USD) und Atlassian (-4,30 Prozent auf 131,96 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 41.016.158 Aktien gehandelt. Mit 3,858 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Im NASDAQ 100 präsentiert die Charter A-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,85 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Airbnb und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbnb

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbnb

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen