Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 gibt zum Handelsende nach

NASDAQ 100-Performance

NASDAQ 100-Kurs am dritten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Der NASDAQ 100 notierte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 1,07 Prozent tiefer bei 25.465,94 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,646 Prozent leichter bei 25.575,57 Punkten, nach 25.741,95 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 25.266,20 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25.624,19 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ 100 bereits um 0,589 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wies der NASDAQ 100 25.196,73 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 14.10.2025, lag der NASDAQ 100 bei 24.579,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.01.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 20.757,41 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 3,66 Prozent auf 179,33 USD), Kraft Heinz Company (+ 3,45 Prozent auf 24,32 USD), CoStar Group (+ 3,32 Prozent auf 63,87 USD), Intel (+ 3,02 Prozent auf 48,72 USD) und Cognizant (+ 2,64 Prozent auf 86,70 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen AppLovin (-7,61 Prozent auf 617,76 USD), Intuit (-6,39 Prozent auf 566,60 USD), Airbnb (-5,20 Prozent auf 132,79 USD), Biogen (-5,04 Prozent auf 169,31 USD) und Atlassian (-4,30 Prozent auf 131,96 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 41.016.158 Aktien gehandelt. Mit 3,858 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Im NASDAQ 100 präsentiert die Charter A-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,85 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

