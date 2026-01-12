DAX25.405 +0,6%Est506.016 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,12 -0,5%Nas23.734 +0,3%Bitcoin78.833 +0,9%Euro1,1660 -0,1%Öl64,29 ±-0,0%Gold4.584 -0,3%
Tesla-Aktie im Blick: Diese Highlights zeigt der Starlink-Report 2025

13.01.26 06:54 Uhr
NASDAQ-Aktie Tesla: Starlink-Highlights 2025 | finanzen.net

2025 erzielte Starklink bedeutende Fortschritte, die die Entwicklung des Satellitennetz-Betreibers maßgeblich vorangetrieben haben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
384,00 EUR -2,50 EUR -0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Starlink gewann 2025 über 4,6 Millionen Neukunden und erweiterte seine Präsenz auf 35 neue Märkte
• Das Direct-to-Cell-Netzwerk verbindet Millionen Menschen in bislang offline gebliebenen Regionen
• Starlink ermöglichte 2025 Millionen von Schülern weltweit den Zugang zu Online-Lernangeboten und digitalen Bildungsressourcen

Das von Tesla-Chef Elon Musk gegründete Unternehmen Starlink betreibt ein globales Satellitennetzwerk in niedriger Erdumlaufbahn, das Internetzugang über den Weltraum ermöglicht. Das Angebot richtet sich insbesondere an Regionen, in denen klassische Telekommunikationsmöglichkeiten nur eingeschränkt oder gar nicht verfügbar sind. 2025 stärkte Starlink seine Rolle als globales Satellitennetz, verbesserte unter anderem die Internetversorgung in Krisengebieten und eröffnete neue Bildungs- und Kommunikationsmöglichkeiten.

Starlink erzielt starkes Wachstum im Jahr 2025

Wie aus dem Starlink Progress-Report 2025 hervorgeht, konnte das US-Unternehmen 2025 ein starkes Wachstum verzeichnen. So wurden 35 neue Märkte erschlossen und über 4,6 Millionen neue Kunden gewonnen. Insgesamt kann Starlink nun über 9 Millionen Kunden in mehr als 155 Ländern und Märkten betreuen. Das Netzwerk umfasst mehr als 9.000 aktive Satelliten.

Der Bericht hebt insbesondere das hohe Ausbautempo der Satellitenkonstellation hervor. Im Laufe des Jahres führte SpaceX mehr als 120 Falcon-9-Starts durch, die gezielt für den Einsatz der weiterentwickelten Starlink V2-Mini-Satelliten genutzt wurden. Durch Verbesserungen am Satellitendesign konnten pro Mission mehr Einheiten ins All gebracht werden, wodurch die Netzkapazität um über 270 Terabit pro Sekunde wuchs.

Der Bericht unterstreicht damit die zentrale Rolle von Starlink als Wachstumstreiber innerhalb des SpaceX-Ökosystems - ein Aspekt, der aufgrund potenzieller Synergien auch für Tesla-Investoren von Interesse sein könnte.

Fortschritte bei Starlink Direct-to-Cell

Nach dem Start des ersten Satelliten im Jahr 2019 nahm Starlink 2020 den regulären Internetdienst auf. 2024 folgte der erste Start für den Direct-to-Cell-Dienst, der noch im selben Jahr in Betrieb ging. 2025 wurde der Mobilfunkdienst auf insgesamt sechs Kontinente ausgeweitet.

Im selben Jahr schloss SpaceX den Aufbau der ersten Direct-to-Cell-Satellitenkonstellation ab: In nur 18 Monaten wurden über 650 Satelliten in den niedrigen Erdorbit gebracht. Mit diesem Netzwerk können Millionen Menschen in Gebieten ohne Mobilfunkempfang ihre Smartphones nutzen - durchschnittlich rund sechs Millionen Nutzer pro Monat greifen aktiv darauf zurück. Über das Satellitennetzwerk können Sprach-, Video- und Messaging-Dienste bereitgestellt werden. Die Laser-Verbindungen zwischen den Satelliten halten die Verbindung weltweit stabil, wodurch auch in zuvor unerreichbaren Gebieten eine Internetverbindung hergestellt werden kann.

Fortschritte bei der Starlink-App

2025 machte Starlink weitere Fortschritte, um den Internetdienst für Kunden einfacher und zuverlässiger zu gestalten. Die App wurde überarbeitet, neue Hardware für Nutzer entwickelt und erstmals die KI-Unterstützung Grok integriert.

Der KI-gestützte Kundenchatbot Grok wurde verbessert: Er löst Probleme schneller und präziser, kann Hardwarediagnosen durchführen, Ersatzgeräte bestellen, Serviceguthaben ausstellen und komplexe Fehlerbehebungen unterstützen. Durch den umfassenden Überblick über jedes Kundenkonto ermöglicht Grok eine deutlich persönlichere und effizientere Beratung.

Fortschritte bei Notfall- und Katastrophenhilfe

Der Bericht betont den wachsenden Einsatz des Satellitennetzes in Katastrophengebieten. Bei Naturkatastrophen stellt SpaceX den Internetdienst vorübergehend kostenlos zur Verfügung, um die Kommunikation für Einsatzkräfte, Behörden und Anwohner sicherzustellen. 2025 kam Starlink unter anderem bei Waldbränden, Überschwemmungen und Wirbelstürmen in Nord- und Südamerika zum Einsatz.

Auch bei Strom- und Glasfaserunterbrechungen erwies sich das Satellitennetz als belastbare Lösung. So blieben während eines Stromausfalls im April 2025 in Spanien und Portugal die Verbindungen funktionsfähig, da Nutzer ihre Terminals mit mobilen Stromquellen betreiben konnten.

Ebenso diente Starlink bei unterbrochenen Seekabeln, die den internationalen Datenverkehr stark beeinträchtigten, als zuverlässiges Backup.

Fortschritte im Bildungsbereich

2025 vernetzte Starlink über sechs Millionen Schüler weltweit. Besonders in abgelegenen oder unterversorgten Regionen ermöglichte das Satellitennetz Zugang zu Online-Lernangeboten, Echtzeit-Kollaboration, Stipendienprogrammen und beruflichen Ressourcen, wodurch Bildungschancen verbessert sowie persönliches Wachstum gefördert wurden.

Fortschritte in der Telekommunikation

Für Mobilfunkanbieter stellen abgelegene und schwer zugängliche Gebiete nicht nur beim Ausbau, sondern auch beim zuverlässigen Betrieb ihrer Netze eine Herausforderung dar. Starlink trägt hier dazu bei, auch in diesen Regionen stabile Internet- und Mobilfunkverbindungen bereitzustellen.

Der Starlink-Report 2025 zeigt, wie das Unternehmen im vergangenen Jahr seine weltweite Präsenz, die Leistungsfähigkeit des Netzes und seine technologischen Innovationen weiter vorangetrieben hat.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Tesla und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com, Nadezda Murmakova / Shutterstock.com

