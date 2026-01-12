DAX 25.382 -0,1%ESt50 6.024 +0,1%MSCI World 4.528 +0,1%Top 10 Crypto 12,36 +1,5%Nas 23.734 +0,3%Bitcoin 79.233 +1,4%Euro 1,1670 +0,0%Öl 64,81 +0,8%Gold 4.590 -0,2%
Siemens Healthineers Aktie

Marktkap. 51,94 Mrd. EUR

KGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
WKN SHL100

ISIN DE000SHL1006

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 52,90 Euro belassen. 2025 sei ein schlechtes Jahr für die meisten europäischen Medizintechnikwerte gewesen, geprägt von Konsumschwäche, regulatorischem Druck in China und Wechselkursgegenwind, schrieb Susannah Ludwig in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick 2026. Für langfristig orientierte Anleger eröffne dies attraktive Möglichkeiten, da viele der Schwächen zyklisch und nicht strukturell seien. Allerdings werde es Geduld benötigen. Ihre "Top Picks" sind Straumann und Sartorius. Positiv bewertet sich zudem Alcon, Eurofins, Healthineers, Sonova, Carl Zeiss, Demant sowie Sartorius Stedim und Ambus. Mit "Underperform" stuft sich hingegen Tecan, Gerresheimer und GN Store Nord ein./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 17:26 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Outperform

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
52,90 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
46,72 €		 Abst. Kursziel*:
13,23%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
47,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,20%
Analyst Name:
Susannah Ludwig 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

