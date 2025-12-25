DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.613 +0,2%Bitcoin74.289 -0,2%Euro1,1781 ±0,0%Öl62,24 -0,2%Gold4.480 -0,1%
Lohnender Siemens Healthineers-Einstieg?

DAX 40-Wert Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siemens Healthineers-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

25.12.25 10:00 Uhr
DAX 40-Wert Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siemens Healthineers-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Siemens Healthineers-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
44,31 EUR -0,57 EUR -1,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Vor 3 Jahren wurde das Siemens Healthineers-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Siemens Healthineers-Anteile letztlich bei 45,64 EUR. Bei einer 1.000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 21,911 Siemens Healthineers-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 23.12.2025 auf 44,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 975,02 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -2,50 Prozent.

Jüngst verzeichnete Siemens Healthineers eine Marktkapitalisierung von 49,70 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Siemens Healthineers-Aktie an der Börse XETRA war der 16.03.2018. Damals wurde der erste Kurs der Siemens Healthineers-Aktie bei 29,10 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Siemens Healthineers AG

DatumRatingAnalyst
19.12.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
18.12.2025Siemens Healthineers OverweightBarclays Capital
17.12.2025Siemens Healthineers OutperformRBC Capital Markets
16.12.2025Siemens Healthineers OutperformBernstein Research
04.12.2025Siemens Healthineers HoldDeutsche Bank AG
19.12.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
18.12.2025Siemens Healthineers OverweightBarclays Capital
17.12.2025Siemens Healthineers OutperformRBC Capital Markets
16.12.2025Siemens Healthineers OutperformBernstein Research
03.12.2025Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.12.2025Siemens Healthineers HoldDeutsche Bank AG
18.11.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
05.11.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
20.08.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
30.07.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
02.07.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2020Siemens Healthineers verkaufenJP Morgan Chase & Co.
05.05.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.03.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.

