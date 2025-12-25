DAX 40-Wert Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siemens Healthineers-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Lohnender Siemens Healthineers-Einstieg?

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Siemens Healthineers-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Siemens Healthineers-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Siemens Healthineers-Anteile letztlich bei 45,64 EUR. Bei einer 1.000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 21,911 Siemens Healthineers-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 23.12.2025 auf 44,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 975,02 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -2,50 Prozent.

Jüngst verzeichnete Siemens Healthineers eine Marktkapitalisierung von 49,70 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Siemens Healthineers-Aktie an der Börse XETRA war der 16.03.2018. Damals wurde der erste Kurs der Siemens Healthineers-Aktie bei 29,10 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net