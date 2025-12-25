DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.613 +0,2%Bitcoin74.100 -0,4%Euro1,1791 +0,1%Öl62,24 -0,2%Gold4.480 -0,1%
Wie viel Verlust ein Polkadot-Investment von vor 3 Jahren eingebracht hätte

25.12.25 11:03 Uhr
So viel hätten Anleger mit einem frühen Engagement in Polkadot verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
DOT/USD (Polkadot-US-Dollar)
1,7101 USD -0,0262 USD -1,51%
Charts|News

Am 24.12.2022 war Polkadot 4,453 USD wert. Bei einer Investition von 1.000 USD in DOT zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 224,59 Polkadot. Da sich der DOT-USD-Kurs gestern auf 1,736 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 389,96 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 61,00 Prozent verringert.

Am 25.12.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 1,730 USD. Am 06.01.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 7,773 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Akif CUBUK / Shutterstock.com