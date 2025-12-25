So viel hätte eine Tezos-Investition von vor 3 Jahren gekostet

Anlage im Check

So viel hätten Investoren mit einem frühen Tezos-Engagement verlieren können.

Am 24.12.2022 notierte Tezos bei 0,8003 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 12.495,12 XTZ. Da sich der Kurs von XTZ-USD gestern auf 0,4441 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5.549,66 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 44,50 Prozent verringert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 18.12.2025 bei 0,4302 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 05.01.2025 bei 1,447 USD.

Redaktion finanzen.net