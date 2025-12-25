DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.613 +0,2%Bitcoin74.100 -0,4%Euro1,1791 +0,1%Öl62,24 -0,2%Gold4.480 -0,1%
So viel hätte eine Tezos-Investition von vor 3 Jahren gekostet

25.12.25 11:03 Uhr
So viel hätten Investoren mit einem frühen Tezos-Engagement verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
XTZ/USD (Tezos-US-Dollar)
0,4531 USD 0,0089 USD 2,01%
Charts|News

Am 24.12.2022 notierte Tezos bei 0,8003 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 12.495,12 XTZ. Da sich der Kurs von XTZ-USD gestern auf 0,4441 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5.549,66 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 44,50 Prozent verringert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 18.12.2025 bei 0,4302 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 05.01.2025 bei 1,447 USD.

Redaktion finanzen.net

