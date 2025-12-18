DAX23.996 +0,2%Est505.702 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,48 +3,1%Nas22.693 -1,8%Bitcoin74.332 +1,4%Euro1,1723 -0,2%Öl59,66 -1,7%Gold4.328 -0,3%
ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Siemens Healthineers auf 61 Euro - 'OW'

18.12.25 11:41 Uhr
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Healthineers vor Quartalszahlen von 61,50 auf 61,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Medizintechnik-Konzern dürfte einen verhaltenen Start ins neue Geschäftsjahr verzeichnet haben, schrieb Hassan Al-Wakeel in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Deshalb habe er leichte Senkungen seiner Prognosen vorgenommen. Siemens Healthineers bleibe aber eines der überzeugendsten Medizintechnik-Investments in der EU. Die Aktie biete aktuell ein attraktives Einstiegsniveau./rob/edh/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 07:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 07:46 / GMT

Analysen zu Siemens Healthineers AG

DatumRatingAnalyst
11:36Siemens Healthineers OverweightBarclays Capital
17.12.2025Siemens Healthineers OutperformRBC Capital Markets
16.12.2025Siemens Healthineers OutperformBernstein Research
04.12.2025Siemens Healthineers HoldDeutsche Bank AG
03.12.2025Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
