Siemens Healthineers Aktie

42,06 EUR +0,53 EUR +1,28 %
STU
Marktkap. 46,85 Mrd. EUR

KGV 24,09
WKN SHL100

ISIN DE000SHL1006

Symbol SEMHF

Aktie in diesem Artikel
Siemens Healthineers AG
42,06 EUR 0,53 EUR 1,28%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 61,00 auf 61,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktienkurse der europäischen Medizintechnik-Unternehmen hätten sich im laufenden Jahr zum ersten Mal seit 2021 wieder an die Ergebnisentwicklung gekoppelt, die wegen der US-Zölle negativ sei, schrieb Hassan Al-Wakeel in einer am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Qualitätstitel notierten nun auf Zehnjahrestiefs. Al-Wakeel bevorzugt mit Blick auf 2026 innovationsgetriebene Wachstumswerte. Seine Top-Empfehlungen sind EssilorLuxottica, Fresenius, Straumann und Siemens Healthineers./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2025 / 16:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
61,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
42,23 €		 Abst. Kursziel*:
45,63%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
42,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
46,22%
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
57,97 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

