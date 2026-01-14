DAX25.373 +0,3%Est506.047 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,07 -1,5%Nas23.688 +0,9%Bitcoin83.129 -0,2%Euro1,1609 -0,3%Öl63,51 -2,9%Gold4.610 -0,4%
Heute im Fokus
DAX legt zu -- Wall Street fester -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- TUI, NVIDIA, BYD, DroneShield, Honeywell, thyssenkrupp, Rüstungsaktien, VW, Richemont, Microsoft, RWE im Fokus
Top News
Warum der Euro zum Dollar nachgibt Warum der Euro zum Dollar nachgibt
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Donnerstagnachmittag am Kryptomarkt So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Donnerstagnachmittag am Kryptomarkt
Starke Vorgaben

Aktien von ASML, Infineon, Intel, Broadcom, Micron im Höhenflug: TSMC-Bilanz als Kurstreiber

15.01.26 17:14 Uhr
Aktien von ASML, Infineon, Intel, Broadcom, Micron im Fokus: TSMC-Bilanz schiebt Halbleiterwerte an | finanzen.net

Nach starken Geschäftszahlen und überzeugendem Ausblick von TSMC sind auch europäische und US-amerikanische Technologietitel gefragt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
224,30 EUR 1,05 EUR 0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ASML NV
1.151,00 EUR 81,00 EUR 7,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Broadcom
300,40 EUR 12,40 EUR 4,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
41,61 EUR 0,19 EUR 0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
42,01 EUR 0,27 EUR 0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
295,35 EUR 12,35 EUR 4,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
161,50 EUR 4,62 EUR 2,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• TSMC überzeugt mit Geschäftszahlen
• Ausblick für 2026 überrascht positiv
• Chipbranche an der Börse im Aufwind

Optimistische Wachstumsprognosen des taiwanesischen Chip-Giganten TSMC treiben am Donnerstag die Aktien der europäischen und amerikanischen Halbleiterbranche in die Höhe.

Taiwan Semiconductor (TSMC), der größte Auftragsfertiger für Chips weltweit, hat im vierten Quartal mit einem deutlichen Gewinnwachstum die Erwartungen deutlich übertroffen. Der Nettogewinn stieg im vierten Quartal um beeindruckende 35 Prozent auf 505,74 Milliarden TWD (rund 16 Milliarden US-Dollar), womit ein neuer Rekordwert erreicht wurde. Nachfrage und Profitabilität blieben hoch und es zeichne sich keinerlei Abschwächung bei Investitionen in künstliche Intelligenz (KI) ab.

Starker Ausblick

Der Ausblick ist deshalb vielversprechend: Der Chip-Auftragsfertiger, der NVIDIA und Apple zu seinen Kunden zählt, hat unter anderem eine Bruttogewinnmarge für das erste Quartal von 63 bis 65 Prozent in Aussicht gestellt.

Zudem rechnet der Halbleiterkonzern für das neue Geschäftsjahr mit einer deutlichen Beschleunigung des Umsatzwachstums auf rund 30 Prozent. Das liegt mindestens am oberen Rand der Erwartungen, die sich zuletzt auf eine Beschleunigung Richtung 25 bis 30 Prozent eingependelt haben.

Chipwerte nach TSMC-Bilanz international gefragt

Diese Nachrichten kommen bei Anlegern gut an, sie greifen bei Chip-Aktien beherzt zu: In Europa steigen etwa die Aktien des Chipausrüsters ASML im Amsterdamer Handel um 6,31 Prozent auf 1.152,60 Euro, während die Papiere von Infineon via XETRA um 0,13 Prozent auf 41,46 Euro zulegen.

An der Wall Street zeichnet sich ein ähnliches Bild: Im NASDAQ-Handel rutscht die Intel-Aktie zeitweise um 0,15 Prozent auf 48,65 Dollar, Broadcom gewinnen 2,09 Prozent auf 347,01 Dollar und Micron zieht um 3,06 Prozent auf 343,57 Dollar an.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: ASML, Sean Gallup/Getty Images

