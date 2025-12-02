DAX 23.770 +0,3%ESt50 5.706 +0,4%MSCI World 4.393 +0,2%Top 10 Crypto 12,49 +5,3%Nas 23.414 +0,6%Bitcoin 79.605 +1,3%Euro 1,1668 +0,4%Öl 63,14 +1,2%Gold 4.211 +0,1%
Heute im Fokus
DAX verhalten freundlich -- HUGO BOSS mit Umsatz- und Gewinnrückgang -- Airbus kappt Auslieferungsziele -- SoftBank, Advantest, Infineon, Novo Nordisk, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, Bayer, VW im Fokus
Marktkap. 47,56 Mrd. EUR

KGV 24,04
WKN SHL100

ISIN DE000SHL1006

Symbol SEMHF

JP Morgan Chase & Co.

Siemens Healthineers Overweight

13:16 Uhr
Siemens Healthineers Overweight
Siemens Healthineers AG
42,53 EUR -0,10 EUR -0,23%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach dem jährlichen Treffen der US-Radiologen mit einem Kursziel von 61,30 Euro auf "Overweight" belassen. Im Fokus habe die derzeit laufende Verbesserung der Artis-Systeme für die interventionelle Angiographie gestanden, schrieb David Adlington am Mittwoch. Diese umfasse alle drei Preiskategorien der Geräte, hinzu komme ein neues, auf Künstlicher Intelligenz basierendes Angebot./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:38 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Overweight

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
61,30 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
42,90 €		 Abst. Kursziel*:
42,89%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
42,53 €		 Abst. Kursziel aktuell:
44,13%
Analyst Name:
David Adlington 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
57,97 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

