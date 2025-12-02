Siemens Healthineers Aktie
Marktkap. 47,56 Mrd. EURKGV 24,04
WKN SHL100
ISIN DE000SHL1006
Symbol SEMHF
Siemens Healthineers Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach dem jährlichen Treffen der US-Radiologen mit einem Kursziel von 61,30 Euro auf "Overweight" belassen. Im Fokus habe die derzeit laufende Verbesserung der Artis-Systeme für die interventionelle Angiographie gestanden, schrieb David Adlington am Mittwoch. Diese umfasse alle drei Preiskategorien der Geräte, hinzu komme ein neues, auf Künstlicher Intelligenz basierendes Angebot./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens AG
Zusammenfassung: Siemens Healthineers Overweight
|Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
61,30 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
42,90 €
|Abst. Kursziel*:
42,89%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
42,53 €
|Abst. Kursziel aktuell:
44,13%
|
Analyst Name:
David Adlington
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
57,97 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
