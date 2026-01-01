DAX24.901 +0,2%Est505.948 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,53 -2,2%Nas23.501 +0,3%Bitcoin74.028 +1,4%Euro1,1855 -0,3%Öl66,31 ±0,0%Gold5.092 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
CSG Group A420X0 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 adidas A1EWWW BASF BASF11 Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen überwiegend in Rot -- Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen -- VW-Chef hält US-Werk für Audi wegen Zöllen für nicht finanzierbar
Top News
Haben passive ETFs ausgedient? Aktive Strategien erobern den Markt Haben passive ETFs ausgedient? Aktive Strategien erobern den Markt
Jetzt noch Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke bei unserem Broker finanzen.net ZERO (bis 31.01.) Jetzt noch Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke bei unserem Broker finanzen.net ZERO (bis 31.01.)
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.
10 vor 9

Montag in Frankfurt: 10 Fakten zum Börsengeschehen

26.01.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.900,7 PKT 44,2 PKT 0,18%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
26.749,5 PKT 119,6 PKT 0,45%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
52.885,3 PKT -961,6 PKT -1,79%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
4.136,2 PKT 13,6 PKT 0,33%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

Wer­bung

1. DAX schwächer erwartet

Am deutschen Aktienmarkt dürften sich die Anleger am Montag zurückhalten.

Eine Stunde vor Handelseröffnung verliert der DAX 0,2 Prozent auf 24.848 Punkte.

2. Börsen in Fernost unentschlossen

Die wichtigsten Märkte in Fernost finden am Montag keine klare Richtung.

Wer­bung

In Tokio verbucht der Nikkei 225 aktuell (07:45 Uhr) einen Verlust von 1,79 Prozent bei 52.885,25 Indexpunkten.

Auf dem chinesischen Festland verharrt der Shanghai Composite bei 4.136,20 Einheiten.

In Hongkong zieht der Hang Seng um minimale 0,01 Prozent auf 26.752,62 Zähler an.

Wer­bung

3. VW-Chef: Zölle machen erwogenes Audi-Werk in den USA unrentabel

Das erwogene Audi-Werk in den USA kann Volkswagen erst bauen, wenn Präsident Donald Trump die Belastung durch Zölle senkt. Das machte in einem Interview mit dem "Handelsblatt" Oliver Blume deutlich, der Chef des Volkswagen-Konzerns, zu dem Audi gehört. Zur Nachricht

4. Trump droht Kanada wegen China-Plänen mit 100-Prozent-Zöllen

US-Präsident Donald Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen, um eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit des Nachbarlands mit China zu verhindern. Sollte Kanada einen Deal mit China schließen, werde das Land umgehend mit einem 100-Prozent-Zollsatz auf alle kanadischen Waren, die in die USA importiert werden, belegt, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social. Zur Nachricht

5. Deutsche Bank: KI-Einsatz wird verstärkt - Weniger Filialen

Mehr Digitalisierung, weniger Filialen: Die Deutsche Bank baut ihr Privatkundengeschäft weiter um. "Bis Ende 2026 sollen im Rahmen der bestehenden Programme noch rund 100 Standorte wegfallen, nachdem es schon in den vergangenen Jahren Kürzungen gab", sagte Privatkundenvorstand Claudio de Sanctis. Zur Nachricht

6. SAP-CEO mit klarer Position zur AfD

Der SAP-Chef Christian Klein hat sich gegen die AfD-Politik positioniert und vor negativen Folgen für den Wirtschaftsstandort Deutschland gewarnt. "Mit der Politik der AfD, würden Sie sich da willkommen fühlen? Absolut nein", sagte SAP-Chef Klein im Podcast "Berlin Playbook". Zur Nachricht

7. BayWa zu Ordnungsgeld wegen verspäteter Zahlenmeldung verdonnert

Die kriselnde BayWa hat sich Ärger mit dem Bundesamt für Justiz eingehandelt. Die Behörde hat dem Münchner Unternehmen wegen verspäteter Übermittlung seiner Geschäftszahlen an den Bundesanzeiger ein Ordnungsgeld von 2.500 Euro auferlegt, wie die Finanzaufsicht Bafin in Bonn mitteilte. Zur Nachricht

8. Danone: Rückruf ausgewählter Babynahrungs-Chargen

Danone hat den Rückruf ausgewählter Chargen seiner Säuglingsnahrung angekündigt. Der Schritt erfolge in Übereinstimmung mit den Leitlinien mehrerer Lebensmittelsicherheitsbehörden, teilte der französische Lebensmittelkonzern mit. Zur Nachricht

9. Ölpreise leichter

Der Preis von Brent-Öl gibt am Montag nach.

10. Euro schwächer

Der Euro verliert am Montagmorgen gegenüber dem US-Dollar.

Bildquellen: Tom Wang / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

08:06Haben passive ETFs ausgedient? Aktive Strategien erobern den Markt
08:00Montag in Frankfurt: 10 Fakten zum Börsengeschehen
07:36DAX vor erneutem Rückschlag? Leitindex dürfte schwächer in die Handelswoche starten
07:35dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Verluste erwartet
07:30heise+ | IT-Sicherheit: SAP als Cyberwaffe
06:49DAX-FLASH: Rückschlag nach Stabilisierungsversuch
06:30Starten Sie gut gerüstet in die neue Börsenwoche – Mit unserem Webinar am Montagmorgen um 9.00 Uhr
06:30Starten Sie gut gerüstet in die neue Börsenwoche – Mit unserem Webinar am Montagmorgen um 9.00 Uhr
mehr