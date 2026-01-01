10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX schwächer erwartet

Am deutschen Aktienmarkt dürften sich die Anleger am Montag zurückhalten.

Eine Stunde vor Handelseröffnung verliert der DAX 0,2 Prozent auf 24.848 Punkte.

2. Börsen in Fernost unentschlossen

Die wichtigsten Märkte in Fernost finden am Montag keine klare Richtung.

In Tokio verbucht der Nikkei 225 aktuell (07:45 Uhr) einen Verlust von 1,79 Prozent bei 52.885,25 Indexpunkten.

Auf dem chinesischen Festland verharrt der Shanghai Composite bei 4.136,20 Einheiten.

In Hongkong zieht der Hang Seng um minimale 0,01 Prozent auf 26.752,62 Zähler an.

3. VW-Chef: Zölle machen erwogenes Audi-Werk in den USA unrentabel

Das erwogene Audi-Werk in den USA kann Volkswagen erst bauen, wenn Präsident Donald Trump die Belastung durch Zölle senkt. Das machte in einem Interview mit dem "Handelsblatt" Oliver Blume deutlich, der Chef des Volkswagen-Konzerns, zu dem Audi gehört. Zur Nachricht

4. Trump droht Kanada wegen China-Plänen mit 100-Prozent-Zöllen

US-Präsident Donald Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen, um eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit des Nachbarlands mit China zu verhindern. Sollte Kanada einen Deal mit China schließen, werde das Land umgehend mit einem 100-Prozent-Zollsatz auf alle kanadischen Waren, die in die USA importiert werden, belegt, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social. Zur Nachricht

5. Deutsche Bank: KI-Einsatz wird verstärkt - Weniger Filialen

Mehr Digitalisierung , weniger Filialen: Die Deutsche Bank baut ihr Privatkundengeschäft weiter um. "Bis Ende 2026 sollen im Rahmen der bestehenden Programme noch rund 100 Standorte wegfallen, nachdem es schon in den vergangenen Jahren Kürzungen gab", sagte Privatkundenvorstand Claudio de Sanctis. Zur Nachricht

6. SAP-CEO mit klarer Position zur AfD

Der SAP-Chef Christian Klein hat sich gegen die AfD-Politik positioniert und vor negativen Folgen für den Wirtschaftsstandort Deutschland gewarnt. "Mit der Politik der AfD, würden Sie sich da willkommen fühlen? Absolut nein", sagte SAP-Chef Klein im Podcast "Berlin Playbook". Zur Nachricht

7. BayWa zu Ordnungsgeld wegen verspäteter Zahlenmeldung verdonnert

Die kriselnde BayWa hat sich Ärger mit dem Bundesamt für Justiz eingehandelt. Die Behörde hat dem Münchner Unternehmen wegen verspäteter Übermittlung seiner Geschäftszahlen an den Bundesanzeiger ein Ordnungsgeld von 2.500 Euro auferlegt, wie die Finanzaufsicht Bafin in Bonn mitteilte. Zur Nachricht

8. Danone: Rückruf ausgewählter Babynahrungs-Chargen

Danone hat den Rückruf ausgewählter Chargen seiner Säuglingsnahrung angekündigt. Der Schritt erfolge in Übereinstimmung mit den Leitlinien mehrerer Lebensmittelsicherheitsbehörden, teilte der französische Lebensmittelkonzern mit. Zur Nachricht

9. Ölpreise leichter

Der Preis von Brent-Öl gibt am Montag nach.

10. Euro schwächer

Der Euro verliert am Montagmorgen gegenüber dem US-Dollar.