AKTIEN IM FOKUS: Friedrich Vorwerk stark nach Zahlen - Treiben auch MBB an

26.01.26 09:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
FRIEDRICH VORWERK
93,50 EUR 4,40 EUR 4,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MBB SE
202,50 EUR 4,50 EUR 2,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von FRIEDRICH VORWERK sind am Montag nach Geschäftszahlen auf das höchste Niveau seit November geklettert. Mit 4,6 Prozent Kursplus trieben sie auch die Papiere des Mutterkonzerns MBB (MBB SE) an, die ihr jüngstes Rekordhoch von 216 Euro wieder anliefen. MBB legte zudem ebenfalls Eckdaten vor.

Friedrich Vorwerk, Pipeline- und Anlagenbauer für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen, hat nach einem kräftigen Schlussspurt seine eigenen Ziele für das vergangene Jahr übertroffen. "Die hervorragende Geschäftsentwicklung spiegelt sich auch in einer historisch starken Kapitalausstattung wider", wie die Niedersachsen schrieben. Der vollständige Geschäftsbericht folgt Ende März./ag/men

